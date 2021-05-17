Kırgızistan Meclisi, Kanadalı şirketin işlettiği Kumtor altın madenine kayyum atanmasını önerdi
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Kırgızistan Meclisi, Kanadalı şirketin işlettiği Kumtor altın madenine kayyum atanmasını önerdi

Kırgızistan Meclisi, Kanadalı şirketin işlettiği Kumtor altın madenine kayyum atanmasını önerdi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Meclisi, hükümete, Kanada sermayeli Centerra Gold şirketinin 2006 yılından bu yana işlettiği ve ülkenin en büyük altın rezervi olan Kumtor altın madenine kayyum atamasını önerdi.

Kırgızistan Meclisi, hükümete, Kanada sermayeli Centerra Gold şirketinin 2006 yılından bu yana işlettiği ve ülkenin en büyük altın rezervi olan Kumtor altın madenine kayyum atamasını önerdi.

Meclis Genel Kurulu, Centerra Gold şirketinin faaliyetlerini, çevrenin korunması için normlara ve şartlara uyumunu araştırmak için üç ay önce kurulan geçici meclis komisyonunun sonuç raporunu görüşmek için olağanüstü toplandı.

Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un başkanlığında yapılan toplantıya, kabine üyeleri ve güvenlik birimlerinin yöneticileri de katıldı.

Toplantı, geçici Meclis Komisyonu Başkanı Akılbek Caparov'un başkanlığındaki komisyonun sonuç raporunu sunmasıyla başladı.

Caparov, yabancı şirketin 1990'lı yıllarda altın madenini işletme izni ihalesiz aldığını, fabrika kurma ve altın çıkarmanın ilk 5 yılında da tüm vergilerden muaf tutulduğunu anlattı.

Önceki iktidarların sorumluluklarına değinen Caparov, "Kırgızistan'da her iktidar değişikliğinde, Kumtor madeninin faaliyetlerini incelemek için çeşitli komisyonlar kuruldu. Ancak ortaya çıkarılan ihlallere rağmen, komisyonlar sınırlı kararlar aldı. Kırgızistan'ın ekonomik çıkarlarını tam olarak koruyan kararların 30 yıldır alınmamasının tek nedeni siyasi ve devlet yolsuzluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Caparov, komisyon üyeleri olarak ülkenin yasalarını ihlal etmeye devam eden yabancı şirketin faaliyetine "dur" deme zamanının geldiğini ifade etti.

Görüşmelerin ardından Meclis, komisyonun raporunu kabul etti ve Ulukbek Maripov'un başkanlığındaki kabineye, Kumtor altın madenine kayyum atamasını önerdi.

Bu arada, Kumtor madenini işleten şirketten yapılan açıklamada, şirketin ülke yönetimi ile proje anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi için iş birliği aramaya devam ettiği, gerekirse tüm uyuşmazlıkların uluslararası tahkimde çözümleneceği kaydedildi.

Kumtor altın madeni

Kırgızistan ekonomisine büyük katkısı olan Kumtor altın madeni 1978'de keşfedildi.

Kumtor adı altında 1993 yılında kurulan şirket ile 1997 yılında ilk altına ulaşan Kanadalı şirket ile Kırgızistan hükümeti arasındaki anlaşma, 2003'te Askar Akayev ve 2009'da Kurmanbek Bakiyev iktidarı döneminde iki kez yenilendi.

Ülke ekonomisine büyük katkısı olan maden, Kırgızistan'ın 2020 yılı gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 12,5'ini oluşturdu.

Kumtor altın madeninde, üretime geçildiği günden bu yana yaklaşık 13 milyon ons altın üretildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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