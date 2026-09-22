Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti

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Dobra açıklamaları ve iddialı stiliyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya alışkanlıklarına dair bir itirafta bulundu. Dijital dünyanın hengamesine kendisini fazlasıyla kaptırdığını gizlemeyen güzel oyuncu, hayatındaki en büyük bağımlılığı açık yüreklilikle paylaştı.

OLUMSUZ YORUM GÖRÜNCE SOLUĞU PROFİLDE ALIYOR

Sosyal platformlar arasında özellikle X’te (Twitter) vakit geçirmekten kendini alamadığını belirten Köseoğlu, hakkında yapılan olumsuz eleştiriler karşısında izlediği ilginç yöntemi anlattı. Kendisine yönelik kötü bir söylem gördüğünde hırs yapmak yerine dedektif gibi iz sürdüğünü belirten oyuncu, o kişilerin profillerini mercek altına aldığını söyledi.

"İYİ DEDİĞİ ŞEYLERE BAKIP KENDİMİ TESELLİ EDİYORUM"

Süreçteki yaklaşımını samimiyetle dile getiren Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ben tam bir Twitter bağımlısıyım. Bana kötü bir şey söyleyen bir insan olduğunda hemen profiline giriyorum. Başka şeyler hakkında söylediği iyi, güzel şeyleri arayıp onlara bakıyorum.”

Klavyenin başındaki eleştirmenlerin radarından kaçamadığı ünlü oyuncu, bu sıra dışı profil inceleme seanslarıyla hem sosyal medyadaki bağımlılık derecesini gözler önüne serdi hem de takipçilerini gülümsetti.