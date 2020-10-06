Kırgızistan'da olaylı gecenin ilk fotoğrafları! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
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Kırgızistan'da olaylı gecenin ilk fotoğrafları! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi

06.10.2020 08:44 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:29

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen milletvekili seçim sonuçlarından sonra ülke iç karışıklığa gitti.Barajı geçemeyen partilerin taraftarları sokaklara döküldü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi. Protestocular eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i de cezaevinden kaçırdı. Olaylı geceye dair ilk fotoğraflar haberlerimizde...

Kırgızistan halkı 4 Ekim Pazar günü tarihi sandık başına gitti. Oy kullanımının bitmesiyle birlikte sayıma geçildi. 16 partinin yarıştığı seçimlerde, seçime katılım oranı yüzde 55'te kaldı. Yüzde 7 olan seçim barajını aşabilen 'Birimdik' (Birlik), 'Mekenim Kırgızistan' (Vatanım Kırgızistan), 'Kırgızistan' ve 'Bütün Kırgızistan' partileri meclise girmeye hak kazandı.Seçimlerde bulunan diğer 12 partinin ise yüzde 7'lik olan seçim barajını geçemediği aktarıldı. 12 partinin taraftarları seçimin iptali için başkent Bişkek'te bulunan Alo-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Polis sayıları 5 bini bulan göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı.

İşte Kırgızistan'dan olaylı geceye dair ilk fotoğraflar;

Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Almazbek Atambayev
Kırgızistan'da olaylı gece! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
Kırgızistan'da olaylı gecenin ilk fotoğrafları! Eski cumhurbaşkanı Atambayev hapisten kaçırıldı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edildi
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