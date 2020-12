Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2021 saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL 2021 SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2021 programı 31 Aralık Perşembe yani bu akşam ATV ekranlarında saat 20:00 'da başlayacaktır. ATV 'de akşam 8 'de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2021 programını izleyebilirsiniz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL 2021 KONUKLARI KİMLER?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2021 programının konukları aşağıdaki gibidir.

EMEL MÜFTÜOĞLU

SERDAR ORTAÇ

BURAK KUT

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDİR?

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayımlanan yarışma programı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumartesi akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA KURALLARI

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 2. soruda 1.000 TL, 7. soruda ise 15.000 TL'lik baraj soruları var. Yarışmayı kaybettiğiniz takdirde en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Çekildiğiniz takdirde en son yanıtladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Ayrıca size sunulan 4 joker hakkının 3'ünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Diğer joker hakkını (yani çift cevap hakkını); 7. sorudan sonra kullanabilirsiniz.

Yeni yarışmada eski yarışmadan farklı olarak bir adet "sesli soru" sorulmaktadır. Yarışmacı öncelikle ses kaydını dinliyor ve ses kaydı ile ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Sesli soru 2. baraj olarak kabul edilen 7. soru dahil olmak üzere ilk 7 soruluk bölümde sorulmaktadır.

JOKER HAKLARI

Telefon: Yarışmacının başvuru sırasında adını verdiği 3 arkadaşından birini arayıp 30 saniye içinde soru hakkında fikir alışverişinde bulunabilir.

Yarı yarıya (50:50): Bilgisayar, yanlış olan 2 seçeneği rastgele çıkarır.

Uzmana Sorma: Seyirciye sorma jokeri koronavirüs sebebi ile yarışmanın seyircisiz oynanması kararı ile kaldırılmış, yerine uzmana sorma jokeri gelmiştir. Uzman koltuğunda ise daha önceden yarışmadan 1.000.000 TL kazanan Arda Ayten isimli kişi bulunmaktadır.

Çift Yanıt: Daha önceki sürümlerinden farklı olarak eklenen bu joker sayesinde soruya 2 defa yanıt verilebilir; ancak jokeri kullanan yarışmacılar çekilemez ve sadece 7. sorudan sonra kullanılır. Ayrıca çift yanıtın kullanımı sırasında verilen ilk yanıt yanlış ise o yanıt gri renk ile gösterilir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORULAR VE ÖDÜLLERİ NELERDİR?

12. Soru - 1.000.000 TL

11. Soru - 250.000 TL

10. Soru - 125.000 TL

9. Soru - 60.000 TL

8. Soru - 30.000 TL

7. Soru - 15.000 TL - (Baraj)

6. Soru - 7500 TL

5. Soru - 5000 TL

4. Soru - 3000 TL

3. Soru - 2000 TL

2. Soru - 1000 TL - (Baraj)

1. Soru - 500 TL

Yarışmanın en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirasıdır. Eski yarışmada 500 Milyar olan ödül, 2005 yılında paralardan 6 sıfır atılması nedeniyle 500 Bin YTL olmuştu. Fakat YTL'ye geçilip TL tedavülden kalkınca YTL'nin adı TL oldu ve Büyük ödül 500 bin TL oldu. Bu durumda programın adı da Kim Beş Yüz Bin İster? olarak değişti. Yeniden yayınlanan programda büyük ödül diğer ülkelerde yayınlanan programlardaki gibi 1 Milyon TL olarak belirlendi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE MİLYONER YARIŞMASI

Birçok gelişmiş ülkede "Who Wants to Be A Millionaire?" (Kim Milyoner Olmak İster?) adıyla yayınlıyor. Yayın hayatına "Cash Mountain" adıyla başlamıştır. Dünyaca ünlü genel kültür bilgi yarışması programıdır. Türkiye'de ilk olarak önce Show TV onun ardından Kanal D'de olan Kenan Işık sunumuyla Kim Beş Yüz Milyar İster? adı ile başlamış Türk Lirası'ndan altı adet sıfır atılmasından sonra Show TV'de Kim Beş Yüz Bin İster? adını almış ve sunuculuğunu Kenan Işık yapmıştır. Daha sonra sunuculuğunu Haluk Bilginer yapmıştır. Onun ardından Star TV'de Kenan Işık sunumuyla Kim 1 Milyon İster? adıyla almıştır. Daha sonra atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? adıyla başlamış ve sunuculuğunu tekrar Kenan Işık yapmaya başlamıştır. Sonra da sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve en son Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğa devam etmektedir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYINLANDIĞI ÜLKELER

Almanya : "Wer wird Millionär?"

Arnavutluk, Kosova : "Kush do të bëhet Milioner?"

Avustralya : "Who Wants To Be A Millionaire? Hot Seat"

Azerbaycan : "Milyonçu"

Finlandiya : "Haluatko miljonääriksi?"

Fransa : "Qui veut gagner des millions?"

Hindistan : "Kaun Banega Crorepati?"

İtalya : "Chi vuol essere milionario?"

Hırvatistan : "Tko zeli biti miljunaš?"

Hollanda : "BankGiro Miljonairs." (Önce: Lotto Weekend Miljonairs)

Avusturya : "Die Millionenshow"

Polonya : "Milionerzy"

Portekiz : "Quem Quer Ser Millionário?"

İsviçre : Wer wird Millionär?"

Sırbistan : "Zelite li da postanete Milioner?"

Güney Afrika : "Who Wants To Be A Millionaire?"

Birleşik Devletler : "Who Wants to Be a Millionaire?"

Vietnam : "Ai Là Tri?u Phu??"

İngiltere : "Who Wants to Be a Millionaire?"

Bulgaristan : "????? ?????"