Kim der ki üç çocuk annesi...
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Kim der ki üç çocuk annesi...

Kim der ki üç çocuk annesi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü İsrailli top model Bar Refaeli, sosyal medyadan paylaştığı karelerle kısa sürede gündem olmayı başardı. Üç çocuk annesi modelin, fitliği dikkat çekti. İşte detaylar...

36 yaşındaki İsrailli top model Bar Refaeli, paylaştığı bikinili karesiyle sosyal medyanın gündemi oldu. Üç çocuk annesi dünyaca ünlü model, fitliği ve güzelliğiyle dikkat çekti.

3 milyon 100 bin takipçisi olduğu Instagram'dan yayınlayan Refaeli, yayınladığı üç pozuna kelebek, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Kısa sürede yüzlerce yorum alan modele, iltifat mesajları yağdı. Kaldığı otelin banyosunda ve havuzundan kareler yayınlayan model, ayna selfie'siyle de dikkat çekti.

Üç çocuk annesi olmasına rağmen Refaeli, fitliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü. Dünyaca ünlü model, Instagram'ın hikaye bölümünde yayınladığı karelerlede de dikkat çekti.

Refaeli'nin boynunda ve bilekliğinde nazar boncuğu kolyesi olması dikkat çekti.

Dünyaca ünlü model, kırmızı bikinisi ve yatağın üzerindeki eğlenceli anlarını da yayınladı.

Kim der ki üç çocuk annesi...
Kim der ki üç çocuk annesi...
Kim der ki üç çocuk annesi...
Kim der ki üç çocuk annesi...
Kim der ki üç çocuk annesi...
Kim der ki üç çocuk annesi...

Kaynak: Snob Magazin

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