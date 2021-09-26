Kılıçdaroğlu: 'Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: "Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye'de barışı ve huzuru sağlayacak azim ve kararlılığında olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye'de barışı ve huzuru sağlayacak azim ve kararlılığında olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Expo 2021 Hatay'ın ilk lansmanına, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve parti yöneticileri ile katıldı. Kılıçdaroğlu, Suriye ile barış sağladıktan sonra Hatay ve Gaziantep'teki iş dünyasının, Suriye'de yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirterek, "Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz" dedi.

"Suriyeli göçmen konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimiz var. Zaman zaman şikayet edilir Suriyeli kardeşlerimizden. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızasıyla kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız. Tüm bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız" dedi.

Suriye'de karşılıklı büyükelçilikler açacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği'ne, diyeceğiz ki 'Suriyeli kardeşlerimizin Suriye'de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok, bunların yapılması lazım. Bunları tamamını yapacağız. Bunlar yeterli mi hayır yeterli değil? Büyükelçilikleri açtık yeterli mi? Hayır değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var, güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay'daki, Gaziantep'teki iş dünyasına diyeceğiz ki, 'oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz.' ve teşvik edeceğiz. Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayacağız. 'Yurtta barış dünyada barış' demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok. Kavgadan hiçbir şey çıkmaz ve biz kendi ülkemizde de komşu ülkelerimizde de barışı mutlaka sağlayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, 3 farklı semavi dinden müzisyenden oluşan, Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.

(Adem Karagöz - Ahmet Arslan - Recep Dağdelen/İHA)

Kılıçdaroğlu: Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

Kılıçdaroğlu: Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

Kılıçdaroğlu: Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

Kılıçdaroğlu: Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

Kılıçdaroğlu: Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

Kılıçdaroğlu: Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Makamına Erdoğan'ın resmini asanın kafasını kırarız

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Makamına Erdoğan'ın resmini asanın kafasını kırarız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Süleyman Soylu Mehmet Nuri Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Rüya Tabirleri Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Devlet Bahçeli Gazeteler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kılıçdaroğlu: 'Suriye'de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 23:33:16. #1.11#