Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? - Haberler
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Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de düzenlenen 'Milletin Sesi' mitinginde iki eksik dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebiyle düzenlediği mitingde Hatay, Adana, İzmir ve Mersin belediye başkanları katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer almadı. İkilinin mitinge davet edilmediği iddia edildi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de, "Milletin sesi" konulu ilk mitingini gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Kurtuluş savaşı verdiğini söylüyor ama senin ne kurtuluş ile ne savaşla ilgin var. Sen sarayımda nasıl otururumun düşüncesini taşıyorsun. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Çiftçilerin borçlarının faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz. Türk Lirası pul oldu. TL'yi hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası kürsüye çağrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer; CHP Lideri ile birlikte poz verdi. Meydanın hınca hınç dolduğu mitinge İmamoğlu ve Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

Dün Fox TV'de Mersin mitingini yorumlayan Murat Yektin, Mansur Yavaş'a ilişkin "Benim bilgime göre mitinge katılması için bir davet yok" demişti.

Öte yandan "#MilletinSesiMersinde" sloganı ile sosyal medyanın zirvesine yerleşen CHP'nin Mersin mitingiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşım yaparken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise mitingle ilgili hiç paylaşım yapmadı.

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

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