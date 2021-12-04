Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de, "Milletin sesi" konulu ilk mitingini gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Kurtuluş savaşı verdiğini söylüyor ama senin ne kurtuluş ile ne savaşla ilgin var. Sen sarayımda nasıl otururumun düşüncesini taşıyorsun. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Çiftçilerin borçlarının faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz. Türk Lirası pul oldu. TL'yi hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası kürsüye çağrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer; CHP Lideri ile birlikte poz verdi. Meydanın hınca hınç dolduğu mitinge İmamoğlu ve Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti.

"DAVET EDİLMEDİLER" İDDİASI

Dün Fox TV'de Mersin mitingini yorumlayan Murat Yektin, Mansur Yavaş'a ilişkin "Benim bilgime göre mitinge katılması için bir davet yok" demişti.

İMAMOĞLU MİTİNG PAYLAŞIMI YAPTI, YAVAŞ YAPMADI

Öte yandan "#MilletinSesiMersinde" sloganı ile sosyal medyanın zirvesine yerleşen CHP'nin Mersin mitingiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşım yaparken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise mitingle ilgili hiç paylaşım yapmadı.

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