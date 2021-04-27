Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi
Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı