Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi

Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var'
Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var'
Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var'
Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Ersin Tatar Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ünal Karaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:26:11. #1.16#

title