İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Kahramanmaraş’taki katliamın faili İsa Aras Mersinli ile Şanlıurfa’daki saldırgan Ömer Ket, dikkat çeken benzerlikler taşıyor; her ikisi de şiddet içerikli oyunlara yönelen, içe kapanık, takıntılı ve yalnız profiller sergiliyor. Dijital radikalleşme, nefret söylemleri ve psikolojik sorunların etkisiyle hareket ettikleri değerlendirilen iki ismin geçmişi, yeni nesil şiddet dalgasına dair endişeleri artırıyor.
Dijital dünyanın karanlık köşelerinde filizlenen ve okul sıralarına kadar uzanan bu yeni nesil şiddet dalgası, toplumda derin bir endişeye yol açıyor.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen kan donduran haberler, saldırganların sadece bireysel öfkeleriyle değil, şiddet temelli oyun bağımlılığı, dijital radikalleşme ve "Incel" gibi tehlikeli ideolojilerin etkisiyle hareket ettiklerini ortaya koyuyor.
ŞİDDETİN YENİ KAYNAĞI: DİJİTAL RADİKALLEŞME
Dijital dünyanın karanlık alanlarında yayılan içeriklerin, özellikle gençler üzerinde yarattığı etki dikkat çekiyor. Şiddet temelli oyunlar, çevrimiçi gruplar ve ideolojik yapılanmalar, bireysel öfkeyi organize bir nefrete dönüştürebiliyor.
ARKADAŞ EDİNEMEYEN ÇOCUK
Kahramanmaraş’ta 10 kişi katleden İsa Aras Mersinli, kimseyle muhatap olmayan içine kapanık bir çocuk olarak öne çıkıyor.
PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORDU
İki aydır düzenli olarak psikoloğa gidiyor. İngilizce okul avcısı anlamına gelen bir lakap kullanan Mersinli, kendine benzeyen bir arkadaşı dışında kimseyle arkadaşlık yapmamasıyla biliniyor.
İÇİNE KAPANIK VE TAKINTILI YAPI
Derslerine ilgisiz kendi dünyasında takılan biri olarak anlatılan Mersinli’nin takıntılı, “herkese kurulan bir çocuk” olduğu değerlendirmesi yapılıyor.
Şiddet temelli oyun bağımlısı olan saldırganın her gördüğünü yapan kimseyi umursamayan bir kişilik takındığı ifade ediliyor.
KATLİAM FAİLİNİ ÖRNEK ALDI
Ayrıca ABD’de kadın düşmanlığı temelinde toplu katliam yapan Elliot Rodger’ı örnek olarak benimsemesinin bu sembolizmi kullanarak kendi “intikam” senaryosunu kurguladığı üzerinde duruluyor.
SOSYO PSİKOPAT KİŞİLİK
Şanlıurfa Siverek’teki saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket eylemi öncesinde okulda saldırı yapacağı tehdidinde bulunmasıyla öne çıkıyor.
TEHDİTLERİNİ ÖNCEDEN PAYLAŞTI
Sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu oynayan Ket, Kill (öldüreceğim) paylaşımlarında bulunmuş.
PSİKOLOJİK SORUNLAR VE RANDEVU DETAYI
Olaydan kısa süre önce psikolojik sorunları nedeniyle hastaneden randevu alan Ket, sosyo-psikopat (Antisosyal Kişilik Bozukluğu) bir kişilik yapısına sahip olarak tanımlanıyor.
AİLE VE EĞİTİM HAYATI DETAYI
Babası inşaat işçisi olan ve 9 kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket’in, eğitim hayatındaki başarısızlığının sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edildi.
GÖZALTILAR VAR
Ket’in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi