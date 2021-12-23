"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti - Haberler
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"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı Mardinli Sultan Kösen, eşinden boşanmasının ardından yeni birini bulmak için Rusya'ya gitti. Rus kadınların kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duyduğunu belirterek, hayatının aşkını bulmasının ardından hemen evleneceğini belirtti.

2 metre 51 santimetrelik boyuyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak bilinen Mardinli Sultan Kösen, boşanmasının ardından yeni bir ilişkiye yelken açmak için Rusya'nın yolunu tuttu. Kösen'in bu yolculuğu, dünya basının da dikkatini çekti. Önde gelen gazeteler, Kösen'in Rusya'ya yolculuğunu haber leştirdi.

Kösen'in çocuğunun olmasını istediği ve bu nedenle hayatının aşkını bulmak için Rusya'ya gittiği belirtildi. Kösen, Rusya'da aradığı aşkı bulmasının ardından hemen dünyaevine gireceğini dile getirdi.

'Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum' diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti

Kösen, 2013 yılında 29 yaşındaki Merve Dibo isimli kadınla dünyaevine girdi. Çift, daha sonra birlikteliklerine devam edemeyerek ayrılma kararı aldı. Ancak çocuk hasreti çeken Sultan Kösen, birini bulmak için Rusya'ya gitmeye karar verdi. Kösen şu anda Rusya'da kalıyor.

'Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum' diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti

Neden Rus kadınlarla evlenmek istediğini de söyleyen Kösen, "Rus kadınlar, inanılmaz bir güzelliğe ve sevgi dolu bir ruha sahipler. Evleneceğim Rus kadından 1 erkek 1 de kız çocuğum olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasına devam eden Kösen, "Eşimi Türkiye'ye götürmek istiyorum. Rus kadınların kibar ve ateşli erkekleri sevdiğini duydum. Denizden uzak bir yerde yaşıyorum ancak bizim yaşadığımız yerler de çok güzel" dedi.

'Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum' diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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