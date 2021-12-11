Kesenin ağzını açan Selin Ciğerci, 13 milyon TL'ye araba aldı

Geçtiğimiz eylül ayında Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, bu sefer de lüks harcamalarıyla adından söz ettiriyor. Fenomen olduktan sonra kozmetik markası kurarak güzellik merkezleri açan Ciğerci, yeni arabası için de kesenin ağzını açtı.

13 MİLYON TL ÖDEDİ

Haber türk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce model aracı için 13 milyon TL ödedi. Ünlü ismi, Türkiye'de sadece bir adet olan aracını özel olarak tasarlattı.

Şöhretini ticarete döken Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda 8 milyon TL vergi ödeyerek adından söz ettirmişti.

ARABALARA OLAN TUTKUSUYLA BİLİNİYOR

Arabalara olan tutkusuyla bilinen Selin Ciğerci, 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından lüks araçlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Ciğerci, birbirinden lüks araçlarının önünde de pozlar veriyor.

İşte onlardan bazıları...

Diğer - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet