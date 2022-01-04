Keşan Belediyesi istihdam notasında girişimlerine devam ediyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - 29 kursiyer katıldığı kurs 80 saat sürecek.

Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen Dikiş Kursu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde başladı.

Konuyla ilgili olarak saat 15.00 sıralarında yapılan basın açıklamasına Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz,Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi, Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Doğru ile 29 kursiyer katıldı.

"Hemşehrilerimizi önce eğitim noktasında buluşturacağız, sonra da iş hayatı kazandırmış olacağız"

İlk olarak söz alan Helvacıoğlu, hizmet üretmenin yanında sosyal yönde de çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, "İstihdam altyapısı noktasında da kurumlar işbirliği yaparak Keşan'ın önünü açacak etkinlikler ve faaliyetler yapıyoruz. Özellikle kadınlarımız başta olmak üzere İŞKUR Hizmet Noktamızın, belediyemizin, Ticaret ve Sanayi Odamızın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün ve Halk Eğitim Müdürlüğü'müzün vasıtasıyla bir istihdam, eğitim seferberliği başlattık. Yaklaşık 1 ay önce tekstil firmalarımız ile bir araya gelmiştik. Sayın Kaymakamımızın başkanlığında, o toplantıda çıkan sonuçta tekstil firmalarımızın eleman ihtiyacı olduğunu görünce biz de çalışmalara başladık. Ticaret ve Sanayi Odamız da kendi üyelerinin ihtiyaçlarını tespit etti. İstihdam noktasında işi olmayan kişilere eğitim destek vermek üzere bir araya geldik. İstihdam destekli bu etkinlik 80 saat sürecek. 2 hafta sürecek bu eğitim, iş garantisini ortaya koyuyor. Sanayi tipi makinalarla eğitim vererek, fabrikalardaki istihdam açığını kapatmak istiyoruz. Kursa katılacak vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmede memleketin sorunu işsizlik değil mesleksizlik olduğunu söyledik. Keşan'da tüm kurumlar istihdam noktasında vatandaşlarımızın meslek sahibi olmaları için seferber olmuş durumdayız. Kadınlarımız başta olmak üzere tüm gençlerimize yönelik eğitimler yapmak üzere çabalarımızı ortaya koyuyoruz ve canla başla çalışıyoruz. Yeter ki hemşehrilerimiz bu kursları, eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlasınlar. Tekstil firmaları eleman arıyor vatandaşlarımız da iş arıyor. Biz onları eğiterek işverenle buluşturacağız. Yani eleman arayan firmalarımıza, iş arayan hemşehrilerimizi önce eğitim noktasında buluşturacağız, sonra da iş hayatı kazandırmış olacağız." dedi.

"Keşan'da bir ilk"

Helvacıoğlu'ndan sonra konuşan İlhan Saz ise şu ifadelere yer verdi: "Keşan Halk Eğitim Merkezi olarak bizler mesleki eğitim adı altında açacağımız bu kurslarda bunu başarmaya çalışıyoruz. Bundan 1 ay önceki toplantıda tekstil sektörü bizden talepte bulundu. Bizlerin amacı buraya gelip başarılı olan kursiyerlerimizin işe başlamaları ve daha verimli bir şekilde çalışmalarıdır. Şu ana kadar 171 kişi bize müracaatta bulundu. Bugün 80 saatlik hızlandırılmış makine üzerine bir kurs açtık. 29 öğrencimiz burada başarılı olmaları halinde işe başlayacaklar. Bunun gibi buna benzer yapılan çalışmalar var. Bu Keşan'da bir ilk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Önemli bir kursu başlatmış oluyoruz"

Saz'ın ardından söz alan İsmail Şapçı ise, şunları söyledi: "Bugün burada gerçekten önemli bir kursu başlatmış oluyoruz. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Halk Eğitim Merkezi olarak desteklediğimiz kurs eğitime başladı. Oda olarak üyelerimizi dinleyip, üyelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacı açısından önemli bir adım attık. Kursiyerlere nitelik kazandırıp ondan sonra iş başı yaptıracağız. Hem üyelerimizin işçi açığını gidermiş olacağız hem de bölge insanımızın iş bulmasını sağlayacağız. Türkiye'deki en önemli problemlerden biri işçi ile iş vereni buluşturmaktır. Onu da bu sayede aşacağımıza inanıyorum. Tekstil sektörü ilk olan kurslarımızdan biri ama İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de desteği ile sanayi esnafımız için de kurslar açacağız. Keşan TSO olarak şanslıyız, hem ilçe milli eğitim müdürümüz, hem halk eğitim merkezi müdürümüz hem de belediye başkanımız sayesinde kurumlarımızla beraber çalışıp bir çok kişiye ulaşabiliyor, üyelerimizin ihtiyaçlarını da bu şekilde giderebiliyoruz."

"Eğitimleri bittikten sonra işe başlayacakları günü de göreceğiz"

Toplantıda son olarak söz alan Helvacıoğlu, 29 kursiyerin eğitime başladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Allah izinle verirse eğitimleri bittikten sonra işe başlayacakları günü de göreceğiz. Onları işe başladıkları günde de ziyaret edeceğiz. Bundan emin olun. Özel sektör iş bilen arıyor. Ne iş olsa yaparım dönemi bitti. Artık nitelikli olacaklar, 'Ne iş olsa yaparım' demeyecekler. Başarılar diliyoruz. İşbirliği yaptığımız tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde örnek bir çalışma yaptık."

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