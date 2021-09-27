Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi

İZMİR (Snob Magazin) - Şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile geçtiğimiz sene sade bir törenle İzmir'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliği devam eden şarkıcı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"GÜNEŞ ISITMAZSA AŞK İÇİMİZİ ISITIR"

Eşiyle bir süredir İzmir'de tatil yapan 57 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında çektikleri fotoğrafı, "Yaz bitse ne olur... Güneş ısıtmazsa aşk ısıtır içimizi" notuyla yayınladı. Çiftin aşk dolu pozu kısa sürede birçok yorum ve beğeni aldı.

"HAYATIMIZIN SON GÜNÜNE KADAR AŞKLA"

Levent Yüksel, geçtiğimiz temmuz ayında eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle" sözleriyle kutlamıştı.

Levent Yüksel ile bir konserde tanışan Özlem Öztürk, spor eğitmenliği yapıyor.