Kenan Işık kimdir? Kenan Işık kaç yaşında, nereli? Kenan Işık biyografisi!

Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır. Peki, Kenan Işık kimdir? Kenan Işık kaç yaşında, nereli? Kenan Işık mesleği nedir? Kenan Işık hayatı ve biyografisi nedir?

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir. Peki, Kenan Işık kimdir? Kenan Işık kaç yaşında, nereli? Kenan Işık mesleği nedir? Kenan Işık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KENAN IŞIK KİMDİR?

Yusuf Kenan Işık (d. 1 Ekim 1947; Yakınca, Yeşilyurt, Malatya), Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.

FİLMOGRAFİSİ

Sızı

Süper Baba

Kurtuluş (dizi)

Sıcak Saatler

Cumhuriyet

Dadı (dizi)

Yeşil Işık

Aşk Oyunu

Belalı Baldız

Fikrimin İnce Gülü

TV PROGRAMLARI

• Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000-2004 yılları arasında Show TV ve Kanal D'de yayınlanmıştır.)

• Kim Beş Yüz Bin İster? (2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayımlanmıştır.)

• Kim Bir Milyon İster? (2008 yılında Star TV'de yayımlanmıştır.)

• Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009 yılında Atv'de yayımlanmıştır.)

• Kelimenin Gücü (2010-2011 yılları arasında Atv'de yayımlanmıştır.)

• Kim Milyoner Olmak İster? (2011-2014 yılları arasında Atv'de yayımlanmıştır.)

SESLENDİRME

1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.

YÖNETTİĞİ BAZI TİYATRO OYUNLARI

• Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

• Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

• İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

• Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

• Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

• Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

• Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

• Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

• Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

• Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

• Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

• Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

• Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

• Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

• Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

• Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

• Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

• Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

• Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

• Strindberg Oyunu : Fredrick Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

• Üç Kızkardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

• Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

• O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

• Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

YAZMIŞ OLDUĞU SENARYOLARI

• 1991, Yarına Gülümsemek

• 1991, Anadolu'nun Kadın Erenleri

• 1992, Taşların Sırrı