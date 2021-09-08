Kemal Kılıçdaroğlu park açılışında tüm CHP'li belediye başkanlarına verdiği talimatı paylaştı: Pozitif ayrımcılık yapın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te belediye tarafından inşa edilen parkın açılışında konuştu. CHP'li tüm belediye başkanlarına verdiği talimatı açıklayan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarıma bir şey söyledim. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak pozitif ayrımcılık yapın. Bugüne kadar o mahalleler ihmal edildi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yönetimindeki belediyelerin açılışlarına katılmayı sürdürüyor. CHP lideri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyenin Yeşilova Mahallesi'ndeki inşa ettiği "Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi"nin açılışına katıldı.

"POZİTİF AYRIMCILIK YAPIN DEDİM"

ANKA'da yer alan habere göre burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına verdiği talimatı açıklayarak, "Şu bir gerçek, eğer siz halka hizmet etmeyi kafanıza koymuşsanız ve 'ben seçildiğim yerde belediye başkanı olarak hiçbir ayrım yapmadan; kimlik, yaşam tarzı ayrımı yapmadan, belde halkına hizmet ediyorum' diyorsanız arkanızda büyük bir halk desteğini görmüş olursunuz. En büyük arzumuz bu. Belediye başkanlarımızın hiçbir ayrım yapmadan belde halkını kucaklamaları. Belediye başkanlarıma bunu söyledim, ama bir şey daha söyledim. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak pozitif ayrımcılık yapın. Bugüne kadar o mahalleler ihmal edildi" diye konuştu.

"OY AVCILIĞIYLA HAREKET ETMİYORUZ"

CHP'li belediyelerin oy kaygısıyla hizmet götürmediğini belirten CHP lideri, şöyle konuştu:

Bayramlarda, seyranlarda götürüldü ve oy avcılığı yapıldı. Biz o bölgelere katkı verirken oy avcılığını kesinlikle düşünmüyoruz. Tam tersine onlar kentte huzur içinde yaşasınlar, gelir düzeyi yüksek olan mahallelerde insanlar nasıl yaşıyorsa gelir düzeyi düşük olan mahallelerde de insanlarımız huzur içinde yaşasınlar. Çocuklarını sevgiyle kreşe göndersinler, bu imkanlar sağlansın onlara.