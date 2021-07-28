Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu

Gaziantep'te, görevi başındayken hayatını kaybeden Gazeteci Kemal Bağcı adına yapılan park, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından revize edilerek yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Gaziantep'te, görevi başındayken hayatını kaybeden Gazeteci Kemal Bağcı adına yapılan park, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından revize edilerek yeniden halkın hizmetine sunuldu. Parkta düzenlenen programa, ailesi, sevenleri ve meslektaşlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de katıldı.

Kısa süre önce Zeytinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 3 bin metrekare büyüklüğe sahip Kemal Bağcı Parkı'nda Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından çalışma başlatılmıştı. Parka yeni yürüyüş yolu, yeni oyun grubu alanı ve otopark yapıldı. Park içerisindeki kent mobilyaları yenilendi. Düzenlenen program ile Kemal Bağcı Parkı yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Parkta düzenlenen programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel ile Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gazeteciler, Kemal Bağcı'nın eşi Elif, Gamze, Uğur Gap ve mahalle sakinleri katıldı.

"Tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Programda katılımcılara hitap eden ve Kemal Bağcı'yı rahmetle anan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, 1997 yılında görevi başında Rahmet-i Rahman'a kavuşan Kemal Bağcı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. O dönemde, onun emeklerine saygı duyarak adını buraya veren yöneticilere teşekkür ediyorum. Biz burada mahalleli hemşehrilerimizle dolaşırken, bu parkı yenilenmesi gereken bir park olarak gördük. Parkta yeni bir düzenleme yapalım, dedik. Bu yapılan düzenleme neticesinde park, bugünkü mevcut halini aldı. Kemal Bey, hakikaten Gaziantep'te, basın camiasında emeği olan, duruşu olan bir kardeşimizdi. Onun adını nitelikli bir alanda yaşatmak adına bu düzenlemeyi yaptık. Ben, katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallemize, hayırlı uğurlu olsun. Buranın yapılana kadar sorumluluğu bizdeydi. Yaptıktan sonra bakımını devam ettireceğiz ama hemşehrilerimizin de buraya sahip çıkmasını istiyoruz. Emaneti mahallelilerimize teslim etmiş oluyoruz. Ben, tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

"Çok iyi, güzel bir insandı"

Programda konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, yapılan çalışma dolayısıyla Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ederek, "Bugün, bu anlamlı programı duyunca ben de aranızdan olmak istedim. Çünkü Kemal kardeşimizin halen hafızalarımızda olan çok güzel anıları var. O zaman Gaziantep Sanayi Odası'nda görevimiz vardı. Görevimiz dolayısıyla Kemal Bağcı kardeşimizle çok fazla bir araya gelirdik. Yaşanan elim kazayı duyduğumuzda da çok üzülmüştük. Çok iyi, güzel bir insandı. Biz, onu iyi bilirdik. Cenabı Allah, rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum. Tabi bugün eski dostlarını, meslektaşlarını da burada görmekten memnuniyet duydum. Arkadaşlık, dostluk, anılar, vefa. Bunlar çok güzel şeyler. Dolayısıyla bu anlamlı günde bu güzel parkımızı yeniden düzenleyerek hizmete sunan ve Kemal Bağcı kardeşimizin adının bir kez daha zikredilmesinde ve yaşamasında katkı koyan Şehitkamil Belediyemize, değerli Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na, ekibine ben teşekkür ediyorum. İnşallah Kemal Bağcı kardeşimizin adı ilelebet burada, gönüllerimizde yaşayacaktır. Allah, mekanını cennet eylesin. Bu güzel parkımız da mahallelilerimize hayırlı-uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Kemal Bağcı'yı rahmetle anan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Rahmetli Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy işleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde havaalanı tabelasına başını çarparak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen 22 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Kemal Bağcı, bizde her zaman güzel izler bırakan saygılı, genç meslektaşlarına yol gösteren, sevilen bir gazeteciydi. Biz kendisini her zaman güzel anılarımızla hatırlıyoruz. Kendisini, buradan bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Kemal Bağcı adını güzel bir şekilde yaşatan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Parkı gezdim, gördüm, çok güzel olmuş"

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Bağcı'nın eşi Elif Bağcı, "Eşimin adını yaşattığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. 24 sene oldu, eşimi unutmadınız. Ben, parkı gezdim, gördüm. Çok güzel olmuş. Başkanımızın da dediği gibi yapması Başkanımızdan, sahip çıkması da buradaki halkımızdan. Sahip çıkacaklarına eminim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı