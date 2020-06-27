Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu özü nedir? Keçiboynuzu pekmezi faydaları nelerdir? Keçiboynuzu ile evde çikolata yapımı Keçiboynuzu nasıl kullanılır? Keçiboynuzu unu nasıl kullanılır? Keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır? Keçiboynuzu çayı tarifi nedir?

Halk arasında daha çok keçiboynuzu olarak bilinen harnup, özü ile de tozu ile de faydalı bir bitkidir. Keçiboynuzunu un, toz, pekmez, çay ve özü olarak farklı şekillerde besinlere eklemek mümkündür. Keçiboynuzu nasıl kullanılır? Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır? Keçiboynuzu pekmezi tarifi nedir? Keçiboynuzu pekmezi nasıl kullanılır? Hepsi haberimizin detaylarında.

KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek besin değerleri olan bitki, az kalorili, yüksek proteinli, vitamin deposu olduğu kadar; demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum bakımından zengindir. Bitki halinde yemek için kokusu ağır gelebilir fakat farklı şekillerde tüketerek yüksek besin değerlerinden faydalanabilirsiniz.

Lifli bir yapıya sahip olan bitki, kalp ve damar sağlığınızı güçlendirir.

Kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Doğal bir antioksidan olan keçiboynuzu, vücut direncini artırır ve bağışıklık kazandırır.

Astım bronşiti olanlar için çok faydalıdır. Astım ataklarını sakinleştirir ve alerjik astım kaynaklı solunum yolları tıkanıklığını iyileştirir.

Enfeksiyona karşı siper görevi görür ve vücudunuzda enfeksiyon varsa iyileştirir.

Tansiyon, felç inme ve damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları önlemek için iyi bir seçenektir.

Şeker oranı oldukça düşük olan keçiboynuzu, kan şekerinin yükselmesini önler. Diyabet hastalıkları rahatlıkla keçiboynuzu tüketebilir.

Tokluk hissi verir ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Bağırsaklarınız için faydalıdır, sindirime yardımcı olur.

Ciltteki hasarlı hücreleri yeniler ve yaşlılık belirtilerini geciktirir.

Serbest radikal adlı atomlar, hücrelere ve DNA'ya zarar verebilir. Keçiboynuzu serbest radikalleri vücuttan atar. Böylece kanser riski azalır.

Rahim kanserine neden olabilecek zararlı hücreleri engeller.

Sperm sayısını ve kalitesini artırır.

Zengin kalsiyum içeriği ile kemiklerin güçlenmesini sağlar ve kemik erimesini önler.

Mineral bakımından zengin olması sebebiyle diş sağlığını korur.

KEÇİBOYNUZU NASIL KULLANILIR?

Ara öğünü keçiboynuzu bitkisi ile yapabilirsiniz. Bu şekilde yemekten hoşlanmıyorsanız şu yolları denemenizi öneririz:

Keçiboynuzunu un olarak kullanabilirsiniz. Kek ve kurabiyelere kullandığınız unun ¼ kadarını keçiboynuzu unu ile tamamlayabilirsiniz. Şekerli bir tat da verecektir fakat şeker oranı oldukça düşüktür.

Pekmezi çok lezzetli olmaktadır. Bu şekilde kullanabilirsiniz.

Keçiboynuzu özü ile de konsantre olmuş halini yiyeceklerinizde kullanabilirsiniz.

Keçiboynuzu çayı ile akciğerlerinizi temizleyebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU ÖZÜ NEDİR?

Keçiboynuzu bitkisini direkt olarak yemek hoşunuza gitmeyebilir bu yüzden keçiboynuzu özünü öğünlerde kullanabilirsiniz. Mesela, yulaflı kahvaltı tabağınıza biraz ekleyebilirsiniz.

Keçiboynuzu özü, kimyasal aşamalardan geçmez. Konsantre hale getirilerek sıvılaştırılır. Böylece kullanımı da kolaylaşır.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ FAYDALARI NELERDİR? KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

Keçiboynuzu pekmezi, diş sağlığına, kalp ve damar sağlığına, kolesterole, enfeksiyonlu yere, kansere, diyabete ve daha birçok şeye iyi gelir.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ TARİFİ NEDİR?

Keçiboynuzunun yumuşamasını beklemek gerektiği için yapımı yaklaşık 2 gün sürecek bu pekmezden sonra, evinizde doğal ve çok faydalı bir besin olacaktır. Faydaları saymakla bitmeyen bu pekmezi her gün tüketmenizi öneririz.

Malzemeler

500 gr kuru keçiboynuzu

500 gr toz şeker

Yarım limon

Hazırlanışı

Keçiboynuzlarını iyice yıkayın, parçalara bölün ve bir kaba alın. Üzerleri örtülecek kadar su koyun. 1 gün boyunca burada yumuşaması için beklemeleri gerekir. Suyun rengi değişmeye başladığında, suyu değiştirin. Renginin değişmesi, keçiboynuzu bitkisinin suya rengini vermesinden kaynaklı olacaktır. Suyu birden fazla kez değiştirmeniz gerekebilir.

İkinci aşama olarak, keçiboynuzu bitkilerini bir tencereye alın. Üzerini 2 cm geçecek kadar su koyun. Ve bu şekilde yaklaşık 1 saat kaynatın.

Kaynayan suyu, temiz bir bez veya tülbente alarak sıkın. Suyu bir başka kaba almanız gerekir. Bu şekilde posa ayrılacaktır.

Ayırmış olduğunuz suya, keçiboynuzu miktarı kadar şeker ekleyin (500 gr keçiboynuzu için 500 gr şeker.)

Yarım limonu ekleyin.

Orta ateşte, yaklaşık 6 saat boyunca pişecek olan keçiboynuzunu arada bir karıştırmalısınız. Kıvamına göre süre uzayabilir.

Pişen pekmezi kavanozlara alabilirsiniz.

DİKKAT

Keçiboynuzu pekmezini yüksek ısıda yapmamanız gerekir. Bu şekilde besin değerleri düşecektir.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ NASIL KULLANILIR?

Kahvaltıda şekerli reçeller yerine tercih edebilirsiniz.

Tahinle de karıştırılarak tüketilebilir.

Çaya tatlandırıcı olarak eklenebilir.

Pankeklerin üzerine şurup olarak kullanabilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU ÇAYI TARİFİ NEDİR?

Keçiboynuzu çayı soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi rahatsızlıklar için hızlı bir çözümdür. Akciğer temizleme özelliği olan keçiboynuzu çayı, sabah akşam olmak üzere bir hafta boyunca tüketmelisiniz.

Keçiboynuzu çayı malzemeleri

500 mk içme suyu

7-8 adet keçiboynuzu

Hazırlanışı

Keçiboynuzunu küçük parçalar haline getirin.

Suyu kaynatın.

Keçiboynuzu parçalarını suya atın.

Kısık ateşte 5 dakika kaynatın.

15 dakika dinlendikten sonra suyu süzerek içebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU UNU NASIL KULLANILIR?

Keçiboynuzu ununu kek ve kurabiyelerde normal unun ¼ ü olacak şekilde kullanabilirsiniz. Sağlıklı çikolata tarifi için tercih edebilirsiniz.

EVDE ÇİKOLATA YAPIMI NASIL OLUR?

Evde sağlıklı ve çok lezzetli bir çikolata yapmak isterseniz; bunun ana karakteri kesinlikle keçiboynuzu unu olacaktır.

Malzemeler

¼ su bardağı keçiboynuzu unu

2 yemek kaşığı Fıstık ezmesi (kendiniz yapmışsanız daha da faydalı olacaktır.)

Bitter çikolata (şekersiz de kullanabilirsiniz) veya 1 yemek kaşığı kakao

? su bardağı hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı pekmez

Dilerseniz ¼ su bardağı biraz ezilmiş fındık

Evde çikolata yapımı tarifi

Malzemelerin hepsini bir kapta karıştırarak yapabileceğiniz bu tarif için pişirme gerekli değildir. Blender yardımı ile iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Eğer parçalı çikolata severseniz, fındıkları tam olarak çektirmeyin.

Son olarak bu çikolataları silikon kaplara alabilirsiniz. Eğer yoksa bir saklama kabına da alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Eğer bitter çikolata kullanıyorsanız yaklaşık 20 gr kullanmanız yeterlidir (5 kare parça). Ve bunu rendeleyerek kullanmalısınız.

Hindistan cevizi yağı katı halde olabilir. Gereken miktar kadar bir cezvede ısıtarak eritebilirsiniz.

Keçiboynuzunu farklı şekillerde kullanarak, sağlığınız için iyi bir adım atabilirsiniz. Çocuklar için de verdiğimiz çikolata tarifi ile sağlıklı besin tüketimini destekleyebilirsiniz. Besin değerleri çok yüksek olan keçiboynuzu ile sağlıkla kalın!