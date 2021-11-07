Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali ( Hes ) sahası karabatak, ördek, yaban kazı, ak balıkçıl, leylek, angut ve martı gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Keban Barajı ve HES gövdesinin ön kısmında türbinlerden çıkan berrak suyun oluşturduğu Fırat Nehri sahası, barındırdığı balık popülasyonu, baraj gölünün etkisiyle bölge ikliminin çevresine oranla kış aylarında ılıman bir yapıya bürünerek mikroklima etkisi göstermesi ve bitki örtüsüyle göçmen kuşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturuyor.

Yaşam alanı olarak benimsedikleri baraj sahasında bir arada yaşayan çok sayıdaki farklı göçmen kuş türü, ilçenin doğal yaşamına zenginlik katıyor, doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Kuraklık, göçmen kuşlarını yaşam alanları sınırladı

Fırat Nehri Havzası'ndaki göçmen kuş türleri ile ilgili çalışma yapan Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Akın Temizer, AA muhabirine, dünyanın birçok bölgesinde iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın doğada yaşayan tüm canlılar gibi göçmen kuşları da olumsuz etkilediğini söyledi.

Kuraklığın etkisiyle sulak alanların azalmasının göçmen kuşların yaşam alanlarını sınırlandığına ve buna bağlı olarak bazı bölgelerde popülasyonlarda bir azalma olduğuna dikkati çeken Temizer, bunun tam aksine Keban Barajı ve HES sahasındaki göçmen kuş sayısında 4 yıldır gözle görülür bir artış olduğunu belirtti.

Sahada farklı türde çok sayıdaki göçmen kuşun bir arada yaşadığını ifade eden Temizer, şöyle konuştu:

"Farklı türde kuş popülasyonlarının burada bir araya gelmesi, bu bölgenin doğal yaşam zenginliğinin arttığını, su kalitesini, temizliğini ve gıda zinciri bakımından balık popülasyonunun arttığını gösteriyor. Dolayısıyla beslenmek ve üremek için başka yerden gelen bu kuşlar 3-4 senedir burayı yerleşim olarak kullanmaya başladılar."

Göçmen kuşlar korunaklı alanları tercih ediyor

Temizer, son yıllarda kuraklık başta olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklı ekolojik dengenin bozulması, gıda zincirinin azalması ve kuşların yaşam alanlarının tahrip edilmesinin doğal yaşamı tehdit eder hale geldiğini dile getirdi.

Daha yaşanabilir bir çevre için ekolojik dengenin korunmasına yönelik dünya genelinde ciddi adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Temizer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göçmen kuşların bu bölgeye gelmesine etki eden faktörler kurak alanların artması, bir çok bölgede suların çekilmesi, gıda zincirinin azalması ya da bozulması nedeniyle bulundukları yöreyi bırakmasıdır. Dolayısıyla suyu, gıdası bol mikroklimatik iklim özelliğine sahip daha korunaklı alanları tercih ediyorlar. Kuraklıktan dolayı hayvanların göç yolları değişiyor. Diğer bölgelerde göller, akarsular ve dereler gibi suların çekilmesi, azalması bu hayvanları buraya göçe zorlayan, etki eden sebeplerden biridir."

"Kuşlar erken geldi"

Temizer, bölgede yaptığı araştırmada dikkati çeken diğer bir konunun Keban Barajı ve HES sahasındaki göçmen kuşların bölgeye bu yıl daha erken göç etmesi olduğunu anlattı.

Göçmen kuşların bu yıl erken gelmesinin ekolojik dengede bir değişimin göstergesi olduğunu dile getiren Temizer, şunları kaydetti:

"Bu yıl özellikle ağustos ayından sonra eylül ve ekim ayında bu kuşlar erken geldi. Bu kuşları daha önce kış periyodunda görüyorduk. Yani ocak ve şubat ayından sonra geliyorlardı. Özellikle karabataklar kışın ortasında, şubat ve marta doğru geliyorlardı ama onlar da erken geldi. Bölgede martıları, daha sonra leylekler özellikle ada leyleği, dalgıç kuşlar, kıl kuyruk ördekler, yaban kazları, yeşilbaş ördekler, farklı tür ördekler, angutlar ve su tavuklarını görüyoruz."

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