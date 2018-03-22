Kdv Kanun Tasarısı Genel Kurulda

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, vergi oranlarının düşürülmesi, buna karşın vergide istisna ve muafiyetlerin azaltılması gerektiğini belirterek, "Vergi sistemi ve Katma Değer Vergisi için bir reforma ihtiyaç var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı'nın geneli üzerinde görüşüldü.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarının, işletmelerin belli ihtiyaçlarına cevap vereceğini düşündüklerini, ancak bunun bir reform niteliği taşımadığını dile getirdi.

Ayhan, 28 AB ülkesinde uygulanan KDV oranlarına bakıldığında Türkiye'nin, en düşük KDV oranlı ülkeler arasında yer aldığını aktararak, "Ülkemizde KDV sistemindeki sorun oranlar değil özellikle belirli faaliyet ve sektörler için getirilen ve kapsamı sürekli genişletilen istisna ve indirimlerdir." diye konuştu.

Tasarının KDV sistemindeki bu çarpıklıkları düzeltecek, adil bir yapıya kavuşturacak düzenlemelerden yoksun olduğunu savunan Ayhan, şunları söyledi:

"Kanun yapma sürecini, sorunlu alanlarını kalıcı çözüme kavuşturma sorumluluğu altında yürütmek esas olmalı. İdarenin çeşitli kesimleri, bunların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması doğal ancak bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin çok doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Tasarının esas itibarıyla, kamuoyunda aksettiği gibi KDV sisteminin aksayan yönlerini düzeltecek daha adil ve etkin yapıya kavuşturacak bir düzenleme olması beklenirken belirli kesimlerin istifade edeceği iadeler, istisnalar ve ilave kolaylıklardan ibaret kaldığı görülüyor."

Ayhan, "Kanun tasarısı, KDV sisteminin işleyişinde bazı aksaklıklara, ihtiyaç duyulan bazı yeni düzenlemeler getirmekle birlikte, KDV oranlarında bir değişiklik yapmamakta, mevcut sistemdeki bazı haksız istisna ve indirimlere çekidüzen getirmemektedir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Afrin'de 3 askerin şehit olduğunu belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Tüm yakınlarına sabrıcemiller niyaz ediyorum ve bu vesileyle de bir kez daha, terörle mücadelemizi sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi de buradan belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"Vatandaşa bir müjde yok"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da "AKP Hükümeti, Türkiye'yi demokrasi yolunda yürütmekten vazgeçtiğinden beri yatırım ortamını iyileştirmeye çalışıyor. Demokrasi yolundan çıktığımızdan beri 2,5-3 yıldır hep yatırım ortamını iyileştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yatırımcıların Türkiye'ye güvenmediğini öne süren Paylan, bu kişilerin daha çok güvence istediklerini ileri sürdü.

Bir kısım finansçı ve yandaş inşaatçının işlerini ve karlarını büyüttüğünü iddia eden Paylan, yatırımcıların devletten 160 milyar liralık KDV alacağı bulunduğunu ve tasarı ile bu miktarın devletten alınacağını hatırlattı. Paylan, "Topu topu 70-80 bin KDV alacaklısı, devletten bu alacaklarını alacak. Yani vatandaşa bir müjde yok. Maliye Bakanı, vergilerinin yüzde 70'ini dolaylı vergilerden topluyor, yani KDV'den, ÖTV'den topluyor. Şimdi, toplanan o vergilerden KDV iadesi olarak toplumun binde 1'ine iade yapılacak." diye konuştu.

"Değirmenin suyunu geniş kesimlere akıtmamız lazım." diyen Paylan, bu şekilde ekonomik çarkın kendi kendine döneceğini ifade etti. Paylan, bu yapılmadığı takdirde sadece bir kısım yandaş oligarkın beslenmiş olacağını savundu.

Paylan, düzenlemenin kayıtdışılığı artıracağını da savundu.

Sağlık hizmetlerinden yararlanan Türkiye vatandaşlarına yüzde 8 KDV ödeme zorunluluğu getirilirken, yabancıların bu KDV'yi ödemeyeceğini dile getiren Paylan, bunda suistimallerin de yaşanabileceğini ileri sürdü. Paylan, "Bundan sonra bütün vatandaşlara öneriyorum; bu suistimaldir belki ama adınıza 'George' derseniz KDV yok." ifadesini kullandı.

"Devlet alacağının üzerine yatmış olacak"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da tasarıya göre, vatandaşların ve şirketlerin Katma Değer Vergisi alacağının ayrı bir hesapta izleneceğini ve zaman içinde Maliye Bakanlığının çıkaracağı usul ve esaslara göre ödeneceğini veya mahsup edileceğini belirtti.

Kuşoğlu, "Yani devlet alacağına şahin, vereceğine karga misali alacağının üzerine bir anlamda yatmış olacak. Bu 200 milyar liralık bir alacak ki bunun bir kısmı kamunun, KİT'lerin, belediyelerin alacağıdır ama çok önemli bir kısmı olan 120-130 milyar lirası ise özel sektörün ve şahısların alacığıdır. Bir anlamda devlet üzerine yatmış olacak." diye konuştu.

Tasarının, reformla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri süren Kuşoğlu, vergi sistemi ve Katma Değer Vergisi için reforma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Katma Değer Vergisi'nde o kadar çok istisna ve muaflık var ki bu vergi uygulanmıyor." ifadesini kullanan Kuşoğlu, tasarı ile bu istisna ve muaflıkların artırıldığını dile getirdi.

Kuşoğlu, tasarı ile bir anlamda Maliye Bakanlığının, vergi konusunda Anayasa'ya aykırı bir şekilde yetkilendirildiğini de savundu.

Vergi oranlarının düşürülmesi, buna karşın vergide istisna ve muafiyetlerin azaltılması gerektiğini ifade eden Kuşoğlu, "Bir bakanlık reform yapıyorsa bu konuları düzeltir." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarı üzerinde şahsı adına söz alan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, adaletsiz ve zalim bir vergi düzeninin bulunduğunu ileri sürerek, yoksuldan da zenginden de aynı oranda vergi alınmasını öngören dolaylı vergilerin ülke bütçesinin yüzde 70'ler seviyesini oluşturduğunu söyledi.

Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise tasarı ile hasılat esaslı vergilendirme getirildiğini aktararak, bundan vazgeçilmesini istedi. Usta, vergilerde istisna ve muafiyetlerin azaltılması gerektiğini de dile getirdi.