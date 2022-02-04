KAYSO Başkanı Büyüksimitci, OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti - Haberler
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

K Osb'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, meclis başkanlık divanı üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Büyüksimitci, İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

K Osb'nin Türkiye'nin en büyük ve örnek OSB'si olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, "Özellikle GES başta olmak üzere OSB'de yapılanların ne kadar doğru olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sanayicilere en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, OSB, Güncel, Haber

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