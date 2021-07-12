Kayseri kurban kesim yerleri! 2021 Kayseri kurban satış yerleri, pazar yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Adres ve iletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Kayseri oldu. Peki, Kayseri kurban kesim yerleri nerededir? Kayseri kurban satış noktaları belli oldu mu? Kayseri'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Kayseri kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Kayseri'de kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Kayseri kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Kayseri kurban kesim yerleri 2021! Kayseri kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

KAYSERİ KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Kayseri kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

BELEDİYESİ MEZBAHANESİ : GERGEME MAHALLESİ BÜNYAN/KAYSERİ : 3527121040

CAMİCEDİT MAHALLESİ : SEBZE-MEYVE HALK PAZARI YANI : 03526216041

İBRAHİMAĞA MAHALLESİ : TİREM MEZARLIĞI ÜSTÜ. : 03526216041

AŞIK SEYRANİ MAHALLESİ : MİNİBÜS DURAĞI ARKASI. : 03526216041

HARMAN MAHALLESİ MEZARLIK YANI : CUMARTESİ PAZAR ALANI : 03526216041

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ : ÇAMLIK SOKAK : 03526216041

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ GÜNSAZAK CADDESİ : SEMT OYUN ALANI : 03526216041

MUSTAFA ASIM KÖKSAL MAHALLESİ : MUAMMER KOCATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU ÜSTÜ, : 03526216041

PAZAR YERİ : KALE MAHALLESİ : 352-7912695

İNCESU BELEDİYESİ KURBAN KESİM MEZBAHANESİ : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ İSTASYON MEVKİ : 03526913066

İNCESU BELEDİYESİ KURBAN KESİM MEZBEHANESİ : BAHÇELİEVLER MH. İSTASYON MEVKİ : 03526913066

PINARBAŞI ENTEGRE ET TESİSLERİ : KÜÇÜK GÜMÜŞGÜN MAHALLESİ MALATYA YOLU ÜZERİ MEZBAHA YANI PINARBAŞI/ KAYSERİ : 0

KURBAN KESİM YERİ : ÇİFTLİK MAHALLESİ KAYSERİ 1. CADDE NO:311/1 : 0352 8112014

SARIZ PAZAR YERİ : BAHÇELİ MAHALLESİ BARIŞ SOKAK SARIZ/KAYSERİ : 0352 561 2048

SARIZ BELEDİYE MEZBAHANESİ : SARIZ/KAYSERİ : 03525612048

TOMARZA MEZBAHASI : CUMHURİYET MAHALLESİ TOMARZA : 3526612929

YAHYALI BELEDİYESİ MEZBAHASI : DEVELİ YOLU 1. KM. YAHYALI BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI YANI. YAHYALI : 03526113007

KAPALI SEMT PAZARI : OTOGAR YANI. MADAZI MAHALLESİ. YAHYALI : 03526113007

YEŞİLHİSAR MEZBAHANESİ : YEŞİLHİSAR MEZBAHANESİ : 03526513015

SEMT PAZAR YERİ VE YANI : YENİ MH. KAYSERİ CD. PTT KARŞISI SEMT PAZAR YERİ VE YANI : 00

KESDOĞAN ÇAYI VE ACI SU ÇAYI BİRLEŞİM YERİ ÇEVRESİ : YENİ MH. ARAPUŞAĞI CD. TRAFO MERKEZİ BOŞ ALANLARI : 00

YUKARI MH. ACISU KÖPRÜSÜ ÇEVRESİ BOŞ ALANLAR : YUKARI MH. YAYLA CD. : 00

YEŞİL MH. AKDERE ÇEVRESİ : YEŞİL MH. YAYLA CD. : 00

ANAYURT KAPALI SEMT PAZAR YERİ : MEVLANA MAHALLESİ TİMUÇİN CAD. ÜZERİ TALAS/KAYSERİ : 0352 4370005

PERŞEMBE KAPALI SEMT PAZAR YERİ : YENİDOĞAN MAHALLESİ ALPEREN CAD. ÜZERİ TALAS/KAYSERİ : 0352 4370005

CEMİL BABA KAPALI SEMT PAZAR YERİ : HARMAN MAHALLESİ MEZARLIK SOKAK ÜZERİ TALAS/KAYSERİ : 0352 4370005

REŞADİYE MAHALLESİ ŞEHİT KOMANDOLAR CAD. (ESKİ REŞADİYE STADI) TALAS/KAYSERİ : REŞADİYE MAHALLESİ ŞEHİT KOMANDOLAR CAD.BELEDİYE REŞADİYE SOSYAL TESİSLERİ YANI (ESKİ REŞADİYE STADI) TALAS/KAYSERİ : 0352 4370005

KİLCİLER GRUP HACILAR MEZBAHASI : AKYAZI MAHALLESİ HACILAR YOLU KAYSERİ CADDESİ NO:55 HACILAR-KAYSERİ : ...

HACILAR MEZARLIK YANI : HİSARCIK CADDESİ MEZARLIK YANI : ..

HACILAR KAPALI PAZARYERİ : HACILAR MEYDANI SAĞLIK OCAĞI YANI

KİLCİLER GRUP HACILAR MEZBAHASI : AKYAZI MAH. HACILAR YOLU KAYSERİ CAD. NO:55 HACILAR/KAYSERİ : ....

HACILAR KAPALI PAZARYERİ : HACILAR MEYDANI SAĞLIK OCAĞI YANI : ....

KİLCİLER GURUP HACILAR MEZBASI : AKYAZI MAH.HACILAR YOLU KAYSERİ CAD.N0.55 : 03524421818

KAPALI PAZAR YERİ : HACILAR MEYDANI SAĞLIK OCAĞI YANI : YOK

HACILAR MEZARLIK YANI KESİM YERİ : HİSARCIK CADDESİ MEZARLIK YANI : YOK

KURBAN KESİM YERİ : YENİ MAHALLE BELEDİYE GARAJI YANI BELEDİYE MEZBAHANESİ VE ÖZEL MÜLKLER ÖZEL ÇİFTLİKLER : 03527812064

YEŞİL MAHALLE AÇIK PAZAR YERİ : YEŞİL MAHALLE : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

GENERAL EMİR MAHALLESİ KURBAN KESİM YERİ : ERKİLET : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

GENERAL EMİR KURBAN SATIŞ YERİ SABİT VE SEYYAR KESİM ARAÇLARI : ERKİLET MAHALLESİ : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

SEMT PAZARI : MİMARSİNAN MAHALLESİ : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

SEMT PAZARI : ZİYAGÖKALP MAHALLESİ : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

SEMT PAZARI : YENİ MAHALLE : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

SEMT PAZARI : ARGINCIK CUMHURİYET MAHALLESİ : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

SEMT PAZARI : BEYAZŞEHİR MAHALLESİ : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

KOMBİNALAR : ORUÇ REİS MAHALLESİ : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

SEMT PAZARI : ERKİLET CAMİKEBİR MAHALLESİ : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

SEMT PAZARI : ZÜMRÜT MAH. KADİR HAS CADDESİ : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

SEMT PAZARI : ERCİYESEVLER MAH : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

KURBAN KESİM YERİ : HİSARCIK MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : GÖKKENT MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : TOKİ MAH. 8. ETAP KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : TOKİ 5. ETAP DEMOKRASİ MAH KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : AĞIRNAS MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : DANİŞMENTGAZİ MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : TAVLUSUN MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : TINAZTEPE MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : KIRANARDI MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : ALTINOLUK KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : ANBAR MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : BELSİN MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : MİMARSİNAN MAH. HACI ARİF BEY CAD. 1912. SOK. MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARKASI. : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : ESENYURT MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : MİM-SİN MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : HÜRRİYET MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : İLDEM MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : KAYKOP-FATİH MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : KEYKUBAT MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER MAHALLESİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : YILDIRIMBEYAZIT MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : OSMANLI MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : TOKİ 1. ETAP DEMOKRASİ MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

KURBAN KESİM YERİ : YENİKÖY MAH. KAPALI PAZAR YERİ : 2521890

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYSERİ KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

HAYVAN PAZARI : YAVUZ SELİM MAHALLESİ YASSI ÇAYIR SOKAK NO:22 BÜNYAN/KAYSERİ : 0352 712 1040

DEVELİ BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI : GÜNEYAŞAĞI MAH SARAYHALI FABRİKASI YANI DEVELİ/KAYSERİ : 0 (352) 621 60 41

PAZAR YERİ : KALE MAHALLESİ : 352-7912695

İNCESU BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ PAZARI : BAHÇELİEVLER MH. İSTASYON MEVKİ : 03526913066

İNCESU BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ PAZARI : BAHÇELİEVLER MH. İSTASYON MEVKİ : 03526913066

CANLI HAYVAN PAZARI : K.GÜMÜŞGÜN MAH.GÜMÜŞAYLAR BULVARI PINARBAŞI/ KAYSERİ : 0352 512 1035

PINARBAŞI CANLI HAYVAN PAZARI : KÜÇÜK GÜMÜŞGÜN MAHALLESİ MALATYA YOLU ÜZERİ MEZBAHA YANI PINARBAŞI/ KAYSERİ : 03525121035

KURBAN SATIŞ YERİ : ÇİFTLİK MAHALLESİ KAYSERİ 1. CADDE NO:311/1 SARIOĞLAN : 0352 8112014

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI KARŞISINDAKİ ALAN : SARIZ/ KAYSERİ : 0352 561 2048

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI KARŞISINDAKİ ALAN : BAHÇELİ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ SARIZ/KAYSERİ : 0352 561 2048

TOMARZA HAYVAN PAZARI : SARIMEHMETLİ YOLU 1. KM TOMARZA : 3526612929

YAHYALI BELEDİYESİ CANLI HAYVAN SATIŞ YERİ : DEVELİ YOLU 1. KM.BELEDİYE MEZBAHASI YANI .YAHYALI : 03526113007

YEŞİLHİSAR : FEVZİOĞLU MAH.251 SOK. : 03526513015

ARAPOĞULLARI BESİCİLİK : ŞEN MH. KAYSERİ CD. : 0

ÇINAR BESİCİLİK - NEŞET ÇINAR : GÜMÜŞSU MH. KAYSERİ CD. : 05350841422

AKDAĞ BESİCİLİK-HACI AKDAĞ : GÜMÜŞSU MH. KAYSERİ CD. ALEVKIŞLA YOLU ÜZERİ : 00

AKKIŞLA SEMT PAZARI YANI : YENİ MH. KAYSERİ CD. PTT KARŞISI SEMT PAZAR YERİ : 00

VAROL BESİCİLİK : GANİŞEYH MH. KÜMEEVLER : 05434411570

TALAS KURBAN SATIŞ YERİ : REŞADİYE MAHALLESİ ŞEHİT KOMANDOLAR CAD.BELEDİYE REŞADİYE SOSYAL TESİSLERİ YANI (ESKİ REŞADİYE STADI) TALAS/KAYSERİ : 0352 4370005

HACILAR MEZARLIK YANI SATIŞ YERİ : HİSARCIK CADDESİ HACILAR MEZARLIĞI YANI HACILAR/KAYSERİ : 03524421225

HACILAR MEZARLIĞI YANI SATIŞ YERİ : HİSARCIK CADDESİ HACILAR MEZARLIĞI YANI HACILAR/KAYSERİ : 03524421225

HACILAR MEZARLIĞI YANI : HİSARCIK CADDESİ HACILAR MEZARLIĞI YANI HACILAR/KAYSERİ : 0352 442 1225

KURBAN ŞATIŞ YERİ : CUMHURİYET MAHALLESİ HASAN ÜNAL CADDESİ PAZARYERİ : 03527812066

GENERAL EMİR MAHALLESİ KURBAN SATIŞ YERİ : ERKİLET : 0532 222 70 00 0352 233 60 78

KURBAN SATIŞ YERİ : MİMARSİNAN MAHALLESİ HACI ARİF BEY CADDESİ 1912. SOKAK MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARKASI. : 2521890-2521894-2521895

KURBAN SATIŞ YERİ : KARACAOĞLU MAHALLESİ AHMET HİLMİ GÜÇLÜ CADDESİ : 2521894-2521890-2521895

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.