KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4) - Haberler
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KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

KIRŞEHİR (DHA) - KAYSERİ'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Sarıoğlan ilçesinde ise ev ve ahır gibi yapılarda küçük çapta hasar meydana geldi. Bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan'a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, "Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettikö dedi.

Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.

Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

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Kırşehir, Kayseri, İtfaiye, Deprem, Güncel, Haber

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