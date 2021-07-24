Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le tartışmaya girdi
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Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le tartışmaya girdi

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Gelinim Olur Musun programında Kaynana Semra ile yaşadığı gerilimle adını duyuran Sinem Umaş'ın "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" sözlerine şarkıcı Tarık Mengüç'ten tepki geldi. Mengüç, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez" dedi. Umaş, Mengüç'ün sözlerine "Bu neyin duyarı?" yanıtını verdi.

Bir dönem fenomen olan evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran ve Kaynana Semra ile sıkça kavga eden Sinem Umaş'ın yayınladığı videoya ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, isyan etti.

"TARIK MENGÜÇ GİBİ OLDUM"

Umaş, saçı turuncu olduğu için pişmanlığını dile getirdiği videoda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" dedi.

Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le girdiği polemikle gündeme geldi

"ÇİNGENE OLUŞUMA KİM LAF EDEMEZ"

Sosyal medyada tepki toplayan Sinem Umaş'ın sözlerine isyan eden Tarık Mengüç, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin ne oldu? İstiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde nasıl yetiştirilir... Sen saça bakma Sinem Umaş sen kalbe bak. Bir şarkı çıkardım dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış olur mu albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına çingenelere kurban olasın diye" ifadelerini kullandı.

Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le girdiği polemikle gündeme geldi

"NEYİN DUYARI BU?"

Umaş ise Mengüç'e, "Abicim senin saçın turuncu değil miydi? Benim de kafam turuncu oldu neyin duyarı bu?" diyerek Mengüç'e karşılık verdi.

Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le girdiği polemikle gündeme geldi
Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le tartışmaya girdi
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