ELAZIĞ (İHA) - Tıraş ettiği müşterilerinin vesikalıklarını alıp sergiliyor...Kaybettikleri yakınlarını görmek için bu berbere uğruyorlar

ELAZIĞ Elazığlı berber Ahmet Orhan, 47 yıldır tıraş ettiği müşterilerinden aldığı vesikalık fotoğrafları dükkanına asarak ilginç bir koleksiyona imza attı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde berberlik yapan 62 yaşındaki Ahmet Orhan, dükkanına gelerek tıraş olanlardan hatıra kalsın diyerek vesikalık fotoğraf toplamaya başladı. İlçenin en eski berberlerinden olan Orhan, 47 yıldır tıraş ettiği müşterilerinden yaklaşık 3 bin 500 vesikalık fotoğraf topladı. Orhan topladığı bu fotoğrafları ise jilet kutusunun içerisine koyarak dükkanına astı. İlginç koleksiyona imza atan Orhan, adeta ilçenin fotoğraf arşivini dükkanında sergiliyor. Görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı dükkanda, bir kişi fotoğrafını bulmak için yaklaşık 20 dakika uğraşıyor. Orhan aynı zamanda biriktirdiği antika eşyaları da dükkanında sergiliyor.

Yaklaşık 47 yıldır berberlik yaptığını dile getiren Ahmet Orhan, "Bu mesleği ve Keban'ı seviyorum. Müşterilerim bellidir ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden gelen misafirlerimiz dükkanımıza uğrarlar. Burada fotoğraf olmayanlar verirler. Ben de dükkanımda fotoğraf koleksiyonu oluşturdum. Çok seviniyorlar. Bazıları var 'Babamın fotoğrafı var mı' diye soruyor. Ben de gösterince seviniyorlar. Burada büyükten küçüğe bir aileden bütün erkeklerin fotoğrafları var. Yaklaşık 3 bin 500 fotoğraf var. Bunların içinde en az 300 kişisi vefat etmiştir. Ölenlerin fotoğrafına kırmızı etiket yapıştırmışım" dedi.

"Fotoğrafların kime ait olduğu ajandamda kayıtlı"

Koleksiyon hakkında bilgi veren Orhan, "Bu fotoğrafları ne zaman aldığıma ve sahiplerinin ne zaman öldüklerine dair ajandamda kayıtlıdır. Ben askerde, sporda, atışta veya başka branşlarda derece olanların fotoğrafları asılırdı. Askerden terhis olduktan sonra Keban'a geldim ve dükkanı açtığımda ilk müşterimin fotoğrafını aldım. Bu şekilde başlayan fotoğraf alma sayısı 3 bin 500'e çıktı. Bu gördüğünüz hepsini tıraş etmişim. Bazısı da kendi fotoğrafının yanında babasınınkini anı olsun diye verirdi. Şimdi o kişileri, çocukları ve torunları gelip görüyorlar. Gördüklerinde daha çok seviniyorlar. Dışarıdan gelenler 'Nereye girdik' ve 'Türkiye'de böyle berber görmedim' deyip şaşırıyorlar. Ben de gurur duyuyorum ve bu mesleğimi devam ettireceğim. Az önce iki müşteriyi tıraş ettim, fotoğraflarını bakmak istedik ama çok olduğu için bulamadılar. Benim de fotoğrafım var, onu bulmak için 10 dakika ararım" diye konuştu.

Müşterilerden Mehmet Can ise "Berber arkadaşımızın dükkanında çok sayıda fotoğraf var. Çok önceki yıllardan beri burada tıraş olanlar hatıra olarak fotoğraf bırakmış. Bunların içinde kendi fotoğrafımı arasam bulamam" şeklinde konuştu