Kaya ve Soylu'dan Menderes Turu

AK Parti İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile birlikte Menderes'te yapılan yatırımları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya hafta sonu mesaisinde Menderes'te belediyesinin ve hükümetin yapmış olduğu yatırımları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya'nın programına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre de katıldı.

İlk durak hastane

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile birlikte ilk olarak yapımı süren Menderes Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaya, hastanede çalışan işçilerle buluştu. 2018 yılı sonunda tamamlanacak ve tam donanımlı olarak hizmet verecek 75 yataklı devlet hastanesinin ardından Devlet Su İşleri ile birlikte gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'dan bilgi aldı.

Vatandaşlarla ve muhtarla buluştu

İncelemenin ardından Efemçukuru mahallesinde vatandaşlarla buluşan Soylu ve Kaya, yıllardır çözülemeyen ve sorun haline gelen arazi konusuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Efemçukuru ziyaretinin ardından Küner mahallesinde vatandaşlarla buluşan ikili, vatandaşların taleplerini dinledi. Menderes programındaki son durak ise muhtarlarla oldu. 46 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Soylu ve Kaya, muhtarların sorunlarını, taleplerini dinledi.

Kaya'ya teşekkür

Gerçekleşen programla ilgili konuşan Menderese Belediye Başkanı Bülent Soylu, "AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Atilla Kaya ile birlikte ilçemizde yoğun bir program gerçekleştirdik. Sabah erken saatlerde başlayan programımız akşam geç saatlere kadar devam etti. Kendisine Menderesli hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Seçimden seçime vatandaşla buluşan bir vekil olmadığını, bizden, içimizden biri olduğunu yine gösterdi" dedi.

"Örnek ilçe Menderes"

Menderes'te hizmet kervanının yaşandığını kaydeden Başkan Soylu, "Menderes'te 'ak' hizmetlerin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Merkezi Hükumet ile uyum içinde çalışan bir belediye olarak önemli hizmetleri Menderesli vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. İşte bu hizmetleri milletvekilimiz ile birlikte inceledik, yapılan çalışmalar hakkında kendisini bilgilendirdik. Vatandaşlarımızla da bir araya gelerek talepleri dinledik. Menderes 2014 yılından beri 'ak' hizmetler ile örnek bir ilçe oldu ve olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Her şey Menderes için"

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ise, "Yoğun çalışma tempomuzda hafta sonu mesaimize Menderes ile devam ettik. İzmir'in hızla büyüyen, parmakla gösterilen ilçesi Menderes'te belediye başkanımız ve teşkilatımızla birlikte yapılan hizmetleri yerinde gördük, inceledik. Başta belediye başkanımız olmak üzere, Menderes ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 'Ak' hizmetlerin en güzel örneklerini Menderes'te sergilemeyi sürdürüyorlar. Biz AK Parti Hükumeti olarak Türkiye'nin dört bir yanına götürdüğümüz yatırımları Menderes'e de kazandırdık. Merkezi Hükumet ile uyum içinde çalışan bir belediye olmanın en güzel örneğini Menderes'te görüyoruz. Her şey Menderes ve Menderesli vatandaşlarımız için" diye konuştu.

"Yatırımlara devam"

Menderes'in hayallerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaya, şöyle devam etti: "Menderesli vatandaşlarımızın en büyük hayali olan devlet hastanesini ilçemize kazandırıyoruz. 26 milyon liraya mal olacak hastanemizde yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Bu yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağı devlet hastanemiz 75 yataklı olarak Menderesli vatandaşlarımıza hizmet vermek için gün sayıyor. Devlet Su İşleri ile birlikte ilçe genelinde gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları da hızla sürüyor. 17 kilometrelik dere yatağında düzenleme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar projenin 3'te birlik kısmı tamamlandı. 10 milyon liraya mal olacak proje inşallah 2019 yılında da tüm çalışmalar tamamlanmış olacak."

"Vatandaş başımızın tacı"

Vatandaş ve muhtar buluşmaları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kaya, "Programımız kapsamında Efemçukuru Mahallemizde vatandaşlarımızla buluştuk. Efemçukuru'nun yıllardır çözülemeyen arazi sorununa el atmıştık. Şu ana kadar gelinen noktayla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirdik. İnşallah vatandaşlarımızın sorununu en kısa sürede çözeceğiz. Ardından Küner'de de vatandaşlarımızla buluştuk. Onların da taleplerini dinledik. Küner'in önemle istediği okul projesinin de inşallah önümüzdeki haftalarda temelini atacağız. Programımızı muhtarlarımızla buluşturarak sonlandırdık. 46 mahallemizin muhtarlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzun mesajını verdik. Bizim için vatandaşımız başımızın tacı. Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Bu anlayışla da hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR