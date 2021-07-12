Kastamonu kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Kastamonu kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Kastamonu oldu. Peki, Kastamonu kurban kesim yerleri nerededir? Kastamonu kurban satış noktaları belli oldu mu? Kastamonu kurbanlık kesim bölgeleri! Kastamonu'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Kastamonu kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Kastamonu kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Kastamonu kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Kastamonu kurbanlık kesim yerleri 2021! Kastamonu kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

KASTAMONU KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Kastamonu kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

KÜRESEL ET KOMBİNASI - HACIBEY KÖYÜ GİRİŞİ KASTAMONU - 0 535 311 24 82

ZİRVE ET ÜRÜNLERİ - HALİFE KÖYÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - 0 5493873701

ARAÇ BELEDİYE MEZBAHANESİ - ÇAY MAHALLESİ ARAÇ/KASTAMONU - 366 362 1109

İĞDİR KÖYÜ MUHTARLIĞI MEZBAHANESİ - ŞEHİT HALİL ÖKTEN CAD.İĞDİR KÖYÜ ARAÇ/KASTAMONU - MUHTAR: Ramazan USTA (543) 496-7517

BELEDİYE BAŞKANLIĞI PANSİYON BİNASI YANI MESİRE ALANI - KARŞIYAKA MAH. ÇEVLİK MEVKİİ AZDAVAY - 0 366 717 12 35

BELEDİYE BAŞKANLIĞI PANSİYON BİNASI YANI MESİRE ALANI - KARŞIYAKA MAH. ÇEVLİK MEVKİİ AZDAVAY - 0 366 717 12 35

MEYDAN MAH. KURBAN KESİM ALANI - MEYDAN MAH.187 ADA 89 PARSEL ÖMER EMEKSİZ ARSASI - 05303293474

MEZBEHANE - YÜKSEK MAHALLE KOCAAHMET KÜME EVLERİ NO:1/3 - 0366 575 1125

MUHİTTİN BATUR - KASABA MAH. AZMİ GÜRSOY SOK. - 5423848966

HASAN AKSOY MEZBAHANESİ - TOYGARLI MUHTARLIK BİNASI YANI SOĞUKSU CİDE - 366 866 1102

BALTACI KÖYÜ MUHTARLIK MEZBAHANESİ - BALTACI KÖYÜ - 366 866 1102

HÜSEYİN KALAYCI MEZBAHANESİ - KIRCI KÖYÜ - 366 866 1102

DADAY BELEDİYE MEZBAHANESİ - DADAY MEZBAHANESİ KASTAMONU KARAYOLU ÜZERİ 1 KM - 0366 616 10 05

DADAY BELEDİYESİ MEZBAHASI - KASTAMONU YOLU ÜZERİ DAVUT KÖYÜ MEVKİ NO 5 - 3666161005

KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE MEZBAHANESİ DEVREKANİ - 0366 638 13 12

BELEDİYE KESİM YERİ - İKİAY MEVKİİ - İNEBOLU - ALO ZABITA :153 03668113694

KUR'AN KURSU KESİM YERİ - C. KEBİR MAH.TOKER ORMANLI SOK. İNEBOLU - 03668114066

DOSTLAR DERNEĞİ KESİM YERİ - AKKONAK KÖYÜ KAPANCIK MEVKİİ İNEBOLU - 05365935799

MUSTAFA MUT - AKKONAK KÖYÜ KAPANCIK MEVKİİ - 03668112084

MEZBAHANE - ÜSTATLAR MAH. TEPE SOK - 0366 417 10 06

TEKKE MAHALLESİ BAHRİ ALP CADDESİ ÜZERİ KONSER ALANI YANI - TEKKE MAHALLESİ - 0366 417 10 06

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ - ADLİYE KARŞISI - 0366 417 10 06

BELEDİYE CANLI HAYVAN PAZARI - İBNİSELİM MAH. NAMAZGAH CAD. - 00

BELEDİYE MEZBAHANESİ - HOCAİMAT MAH.İTFAİYE ARKASI - 0 366 313 23 68

ÇETİN KESİM YERİ - BAHÇELİEVLER MAHALLESİ DR. FAZILKÜÇÜK CADDESİ NO:7/1 TOSYA - 5344188970

MEZBAHANE - MERKEZ MAH. ZEYTİNLİK CAD. - 0366 564 11 65

İHSANGAZİ BELEDİYE MEZBAHANESİ - ÇAY MAHALLESİ İHSANGAZİ/ KASTAMONU - 36639211227

PINARBAŞI - FATİH MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO/10 PINARBAŞI - 03667712213

BELEDİYE MEZBAHANESİ (ÜCRETSİZ KESİM ALANI) - MERKEZ MH. - 03667881001

AĞLI İLÇESİ KURBAN KESİM YERİ - ÇAKIROĞULLARI KESİMHANESİ MERKEZ MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:38/C AĞLI/ KASTAMONU - 0366 737 10 64

RESMİ KURBAN KESİM YERİ BULUNMAMAKTADIR - RESMİ KURBAN KESİM YERİ BULUNMAMAKTADIR - 0

BELEDİYE MEZBAHANESİ - MERKEZ MAHALLESİ GENCOĞLU CADDESİ BELEDİYE SPOR TESİSLERİ YANI - 3666684013

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KASTAMONU KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

CANLI HAYVAN SATIŞ PAZARI - AŞAĞI ELYAKUT KÖYÜ MEVKİİ KASTAMONU - 0366 214 44 40

ARAÇ BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI - ÇAY MAHALLESİ MEYDANBAŞI MEVKİİ ARAÇ/KASTAMONU - BELEDİYE 366 3621012/ZABITA AMİRLİĞİ-541 656 3737

İĞDİR KÖYÜ MUHTARLIĞI HAYVAN PAZARI - ŞEHİT HALİL ÖKTEN CAD. İĞDİR KÖYÜ ARAÇ/KASTAMONU - MUHTAR:Ramazan USTA (543) 496-7517

BELEDİYE BAŞKANLIĞI PANSİYON BİNASI YANI - KARŞIYAKA MAHALLESİ ÇEVLİK MEVKİİ AZDAVAY - 0 366 717 12 35

BELEDİYE BAŞKANLIĞI PANSİYON BİNASI YANI - KARŞIYAKA MAHALLESİ ÇEVLİK MEVKİİ AZDAVAY - 0 366 717 12 35

BELEDİYE KURBAN SATIŞ YERİ - ŞEHİT ÇAVUŞ BİLAL YAMAN SOKAK 21 ADA 31 PARSEL BOZKURT KASTAMONU - 03665751125

BALTACI KÖYÜ MUHTARLIK MEZBAHANESİ - BALTACI KÖYÜ PAZARYERİ MUHTARLIK MEZBAHANESİ - 366 866 1102

HÜSEYİN KALAYCI - KIRCI KÖYÜ HÜSEYİN KALAYCI' YA AİT BİNA - 366 866 1102

MEHMET AKBAYDAR - CUMHURİYET MAH. ŞEHİT RASİM CAD. - 366 866 1102

CİDE BELEDİYE PAZARI - CİDE - 366 866 1102

MUHİTTİN BATUR - KASABA MAH. AZMİ GÜRSOY SOK. - 366 866 1102

DADAY CANLI HAYVAN PAZARI - SANAYİ BÖLGESİ DADAY KASTAMONU - 0366 616 10 05

DADAY BELEDİYESİ HAYVAN SATIŞ YERİ - MERKEZ SANAYİ MAHALLESİ NO 11 DADAY - 3666161005

KURBAN SATIŞ YERİ - BELEDİYE HAYVAN PAZARI DEVREKANİ - 0366 638 13 13

HAYVAN PAZARI - ŞEHİT RAHMİ YILMAZER CAD. MUSA KÖYÜ MEVKİİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI - İNEBOLU/KASTAMONU - ALO ZABITA -153- TEL:0366 8114792

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - HARMANCIK MAHALLESİ - (0366) 417 10 58

BELEDİYE CANLI HAYVAN PAZARI - İBNİSELİM MAH. NAMAZGAH CAD. - 00

BELEDİYE KURBAN SATIŞ YERİ - MERKEZ MAH. YÜCELTÜRBEN CAD. ÇAYAĞZI ABANA - 0366 564 11 65

İHSANGAZİCANLI HAYVAN PAZARI - ÇAY MAHALLESİ İHSANGAZİ/ KASTAMONU - 3663921227

İHSANGAZİ CANLI HAYVAN PAZARI - ÇAY MAHALLESİ - 03663921227

İHSANGAZİ BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI - ÇAY MAHALLESİ İHSANGAZİ/KASTAMONU - 03663921006

PINARBAŞI - ESKİ MEZBAHANE ÇEVRESİ KÖPRÜ BAŞI MEVKİİ PINARBAŞI - 03667712213

HAYVAN ÜRETİCİLERİNDEN DOĞRUDAN TEMİN - MERKEZ VE KÖYLER - 03667881046

AĞLI BELEDİYESİ - MERKEZ MAH. BELEDİYE ARKASI - 3667371001

BELEDİYE CANLI HAYVAN PAZARI - ESKİ PANCAR KANTARI - 4975195

BELEDİYE PAZAR YERİ - MERKEZ MAHALLESİ GENCOĞLU CADDESİ BELEDİYE SPOR TESİSLERİ YANI - 3666684013

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.