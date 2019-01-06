(KASTAMONU)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "5 gün uygulamayla poşet kullanımı yüzde 50 azaldı, bu yüzden kararlıkla uygulayacağız"

Bakan Kurum, Kastamonu'yu ziyaret etti

KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uygulamanın 5'inci gününde poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını belirterek, bu yüzden poşet uygulamasını kararlılıkla devam ettireceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Kurum, ilk olarak Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde girişte şeref defterini de imzalayan Bakan Kurum, ardından düzenlediği toplantıyla ilgili kurumlardan brifing aldı.

İlçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlayış çevresinde illerimizi ziyaret ediyoruz ve şehirlerimizin ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçlar doğrultusunda kararlar alıyoruz. Bugün yaptığımız toplantı çerçevesinde Kastamonu ile ilgili belli kararlar aldık. Bu kadim şehrimizde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı tüm Türkiye'ye seslendirdiği Nasrullah Camimiz var. Biz kentsel dönüşümü 2'ye ayırdık. Birincisi tarihi mekansal dönüşüm, diğeri eski köhneleşmiş yerlerdeki kentsel dönüşüm. Nasrullah Camii'nden Kastamonu Kalesi'ne kadar olan alanda, Osmanlı Dönemi'nde, Selçuklu Dönemi'nde yapılmış tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak, kentsel dönüşümü yapmak adına, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda bir kentsel yenileme projesi yapacağız. Yarın itibariyle bu projeye başlayacağız. Bölgede bulunan vatandaşlarımız içinde, yine Örencik'te TOKİ ile birlikte 800 konut inşa edeceğiz. Yapacağımız bu rezerv konutlarına da vatandaşlarımızın mağdur olmayacak şekilde taşınmaları ve daha modern, daha güvenilir binalara taşınması suretiyle, tarihsel dönüşümü yaparak, Kastamonu'nun tarihini, kültürünü, turizmini ve kalkınmasını sağlayacak bu çok önemli projeyi çok yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Bu projeye de yarın itibariyle belediyemizle, TOKİ ile, Altyapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzle, Bakanlığımızla bir bütün olarak projenin startını vermiş olacağız" dedi.

Millet Bahçelerine de değinen Bakan Kurum, "Kuzeykent Mahallesi'nde Millet Bahçesi projemiz var. Yaklaşık 240 dönüm alan üzerinde, imalatı TOKİ tarafından gerçekleştirecek bir Millet Bahçesi'ni Kastamonu'ya kazandırıyoruz. Bu Millet Bahçesi içerisinde yürüme yolları, bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi ve Kastamonu vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı tüm sosyal alanları barındıracak ve bu projeyi de 2019 yılında başlatacağız" diye konuştu.

Kastamonu'nun atıksu arıtma probleminin olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "İlbank Genel Müdürlüğümüzün ve belediyemizin yürüttüğü bu projeyi 2019 yılında ihale ediyoruz. Yaklaşık 16 milyon avroluk bir proje ve Kastamonu'nun atıksu arıtma problemini çözecek bu proje, yaklaşık 100 milyon TL bedelle bu yıl ihalesi gerçekleştirilecek. Aynı şekilde Kastamonu'da vahşi depolama söz konusu. Bu vahşi depolamayı ortadan kaldıracak, düzenli depolama tesisi ihalesini, bu ihale yaklaşık 12 milyon avro, 72 milyon TL bedelle İlbank Genel Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi işbirliği çerçevesinde ihalesi gerçekleştirilecek. Şehir içi kanalizasyon, içme suyu, atıksu, yağmur suyu şebekeleri içinde belediyemize 10 milyon TL kaynak aktaracağız ve şehir içindeki atıksu, yağmur suyu problemini de inşallah çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da sokak sağlıklaştırma projelerine de destek vereceklerini belirten Bakan Kurum, "Yavuz Selim ve Hepkebirler mahallelerinde Şamlıoğlu, Saylav Sokak'ta sokak sağlıklaştırma projeleri gerçekleştireceğiz. Bu proje için de belediyemize maddi destek sağlayacağız. Bir kısmı hibe, bir kısmını belediyemizin karşılaması suretiyle yine hazır olan projemizi hemen başlatarak, Nasrullah Camii'nin etrafını yapmak suretiyle buradaki turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Tosya'da 55 konut Cumhuriyet Mahallesi'nde, Hamas Mahallesi'nde kentsel dönüşümde kullanılmak üzere TOKİ tarafından yapılacak ve bu bölgeyi de yeşil alan yaparak, Tosya'nın dönüşümüne hız kazandıracağız. İlçelerimizin çevreye ilişkin, altyapıya ilişkin, içme suyuna ilişkin ihtiyaçlarını konuştuk. Bazılarının vidanjör talepleri oldu. Bazılarının sokak sağlıklaştırma talepleri oldu. Biz bütün taleplerine karşın, hem maddi hem teknik destek vererek, ilçelerimizde merkezle birlikte kalkındırarak, Kastamonu'muzu bulunduğu konumdan daha iyi seviyelere çekmek için kararlarımızı aldık. Daha iyi bir Kastamonu, şehitlerimizin anısını yaşatmak, ecdadımızın bize bıraktığı anıları yaşatmak için bu dönüşümleri yapıyoruz. Kastamonu'yu hak ettiği seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışırız. Bu projeleri de aynı azim ve kararlıkla yapacağımızı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"5 gün uygulamayla poşet kullanımı yüzde 50 azaldı, bu yüzden kararlılıkla uygulayacağız"

Poşet uygulamasının gelişmiş tüm ülkelerde ücretli olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Avrupa ülkeleri ve tüm gelişmiş ülkelerde poşet için ücretli uygulama söz konusudur. 3'üncü dünya ülkesinde daha kullanımı azaltmak için poşetler ücretli. Yılda 30 ile 35 milyar poşet tüketiyoruz. Poşetler denizde 400, doğada 800 yılda doğaya karışabiliyor. Uygulamanın geçmesi çok elzemdi. Sosyal medyadaki eleştirileri dikkate alıyoruz. Yapılması gerekenleri de bakanlığımızın bünyesinde yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu poşetlerin doğaya verdiği zarar, gelecek nesillere bırakacağımız ülkelerimiz, şehirlerimizdir. İlk 4-5 gündeki uygulamayla poşet kullanımı yüzde 50 azaldı. Bu uygulamanın devam etmesi gelecek nesiler ve şehirlerimiz için önemli. Düzenli depolama sahalarından, atık su arıtma hizmetlerinden bahsediyoruz. Bunlar doğaya atılan çöplerden kaynaklıdır. Sayın Emine Erdoğan hanımın himayelerinde bakanlık olarak sıfır atık projesini yürütüyoruz. Sıfır atık projesi kapsamında biz çöp kamyonu ve çöp toplamak istemiyoruz. Çöpleri kaynağında ayrıştırarak, bertaraf etmek istiyoruz. Bu proje tüm Türkiye'ye yayıldığı zaman yıllık 20 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağız. Aynı azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Vatandaşımızın gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız her zaman yanımızda. Milletvekillerimiz bu uygulamayı meclisten geçirdi, onlara da teşekkür ediyorum. Ufak sorunlar olabilir ufak sorunları gidermek suretiyle uygulamayı devam ettireceğiz."

Kastamonu Belediyesinin sokak hayvanlarının barınması noktasında yeni bir proje geliştirdiğine işaret eden Bakan Kurum, "Birçok belediyemiz de projeler yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığımız da proje yürütüyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak destek veriyoruz. Şehirlerimizde sokak hayvanlarının daha iyi bir ortamda yaşaması için bu ortamlar kısım kısım yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir" dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya tedaviye gelen ve sigaraya karşı açtığı savaşla bilinen Sefer Yanık ise, Bakan Kurum'a Türk bayrağı, gül, tespih ve nazar boncuğu hediye etti. Ardından Bakan Kurum'a kendi yazdığı şiirini okudu. Bakan Kurum şiir ve hediyeler karşısında Sefer Yanık'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA