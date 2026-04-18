Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İKİ KUPALI DİVAN"

Kupalarla birlikte poz veren Dursun Özbek, camiasına seslenerek "İki kupalı divan yapıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

''KUVVETLİ BİR ALKIŞ İSTİYORUM, DUYSUNLAR''

Sıradaki hedeflerinin Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade eden Özbek, "Kupa sezonunu açtık değerli arkadaşlar. Futbol takımımız 26. şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyor. Ankara'da maça çıkacağız. Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara'da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum, duysunlar. Galatasaray tüm camia olarak onların arkasında. Onlara desteğimizi vermeye devam edeceğiz.'' sözlerini sarf etti.

“TÜRKİYE'DE KAR AÇIKLAYAN TEK KULÜBÜZ”

Finansal raporlara da değinen Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zarar açıklamalarının aksine kendilerinin pozitif durumda olduğunu ifade ederek, ''Türkiye'de tek kar açıklayan kulübüz. İki rakibimizin toplamından daha fazla hasılat açıkladık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim." yorumunu yaptı.