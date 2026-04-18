Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray’da alınan kötü sonuçların ardından eski kaptanlar Fernando Muslera ve Dries Mertens harekete geçti.

MUSLERA VE MERTENS'TEN TAKIMA MORAL

Sarı-kırmızılı formayla yıllarca sayısız başarıya imza atan eski kaptanlar Fernando Muslera ve Dries Mertens, sezonun geri kalan bölümündeki kritik maçlar öncesinde eski takım arkadaşlarına moral aşıladı. Arjantin ekiplerinden Estudiantes’te kariyerine devam eden Muslera ile geçen sezon kramponlarını asan Belçikalı efsane Mertens, Florya’daki eski dostlarıyla görüntülü görüşmeler yaparak motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.

''KALBİM SİZİNLE, ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Galatasaray kalesini 14 yıl boyunca koruyan Fernando Muslera'nın yaptığı görüşmede duygusal ifadeler kullanarak, "Şu an en güçlü aday biziz ve buna yürekten inanıyorum. Her ne kadar fiziksel olarak orada olmasam da aklım ve kalbim her saniye sizinle. Bu kupayı tekrar kaldıracağınızdan şüphem yok." sözlerini sarf ettiği belirtildi.