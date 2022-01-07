Karşıyaka Belediyesi'nden spora dev hizmet

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - 'Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi' kapılarını açtı

Karşıyakalı çocuk ve gençleri bilinçli seçimlerle spora yönlendirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve Türk sporuna katkı sağlamak amacıyla kurulan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı.

Merkez, düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına ve spor yazarlarına tanıtıldı. Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu'nda faaliyete başlayan Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi'nde, 8-10 yaş arasındaki çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru branşa yönlendirmek için çalışmalar yürütülecek. Tesiste, Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz yapılacak sportif testlerle 16 farklı performans ve yetenek ölçümü gerçekleştirilecek. Tanıtım toplantısına Karşıyaka Belediye Meclisi Spor Komisyonu üyeleri Ahmet Diker Murat Ilgın ve Serdar Aktop da katıldı.

SPORCU GELİŞİM TAKİP OLANAĞI

Yapılan sportif ölçümler sonrası 8-10 yaş aralığındaki çocukların, yeteneklerini keşfederek uygun spor branşına yönlenmesine katkı sağlanacak. Amatör ve profesyonel takımların alt yapılarına da hizmet verilecek merkezde; 11-18 yaş aralığındaki lisanslı sporculara da antrenörleri ile işbirliği yaparak performans testleri uygulayıp somut verilerle sporcu gelişim takibi yapma olanağı sunulacak.

KENTİN SPORCU PROFİLİNİN ORTAYA ÇIKMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Tanıtımda konuşan Karşıyaka Belediye Dr. Cemil Tugay şunları kaydetti: "Bu çalışmanın ve merkezin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Belediye kentteki insanları spora teşvik etmek, sporla ilgili bir politika yürütmek durumunda. Biz burada en çok kentte sporun yaygın yapılmasının yanında çocukluk çağından itibaren yetenekli olduğu saptanan çocukların doğru yönlendirilmesini önemsedik. Bu şekilde kentimizden başarılı sporcuların çıkmasına katkı sağlayalım istedik. Velilere çocuğunuzun spora özel bir yeteneği var diyebilirsek onlar için daha anlamlı olacak ve çocukları için bir şeyler yapmak isteyecekler. Biz spor okullarımızda çocuklarımıza ücretsiz hizmet vermek, onlara imkan tanımak istiyoruz ama bir referansa ihtiyacımız var. Bu referansın da bilim olması gerekiyor. Buradaki sistem için bilgi işlem müdürlüğümüz, spor işleri müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde özel bir yazılım hazırladı, kullanılacak aletlerin temini yapıldı ve artık hizmet vermeye hazırız. Burada yapacağımız çalışma uzun süre devam edip çok sayıda çocuğa ulaşıldıktan sonra bunların mahalle ve cinsiyet dağılımlarıyla aslında kentimizin spor profilini ortaya çıkarmış olacağız. Çalışmanın bu yönünü de çok önemsiyoruz. Bu bize Karşıyaka'ya hangi spor dalıyla ilgili altyapı yatırımı yapmamız gerektiği konusunda fikir verecek. Biz burayla ilgili ekibimizi kurduk, altyapıyı kurduk ve her şey hazır; bir taraftan şehrin spor yetenek profili ortaya çıkınca gerçekten çağdaş bir yerel yönetim görevini yerine getirmiş olacağız."

BİLİMSEL VERİLER ELDE EDİLECEK

Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan ise, "Bu salonda farklı kurslarımızı gerçekleştirirken burayı daha aktif kullanmamız gerektiğini farkettik. Bu hedef doğrultusunda Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi'ni pandemiye rağmen kısa bir sürede hazır hale getirdik. Merkezimizin Karşıyaka'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin ise merkez hakkında bilgi verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sportif yetenek ölçüm testlerinde 8-10 yaş aralığındaki çocuklarımıza 16 farklı test uygulayacağız ve bunların sonucunda çocuklarımız hangi spor branşına daha yatkın ortaya koymuş olacağız. Sportif becerileri ile ilgili somut, altında akademik çalışmaların yaptığı bilimsel veriler elde etmiş olacağız. Aynı zamanda da tüm amatör ve profesyonel spor kulüplerindeki sporcularımızın performans analizlerini yapacağız. Bu şekilde hem spor kulüplerine hem de çocuklarımıza hizmet etmiş olacağız. Aynı zaman velilerimizin çocuklarını spora yönlendirme konusunda doğru kararlar almasına katkı sunacağız."

UYGULAMALI TANITIMI YAPILDI

Tanıtımda, yürütülecek faaliyetler de Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin tarafından uygulamalı olarak tanıtıldı. Tanıtımda ölçümü yapılan 10 yaşın altındaki iki çocuğun vücut analizi ve kilo, boy ölçümü yapıldı. Ardından çocuklar; esneklik, el kavrama kuvveti, göz koordinasyonunu inceleyen disklere dokunma, uzun atlama, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, mekik, denge, dikey sıçrama, sırt-bacak kuvveti vee bükülü kol asılı kalma testlerine tabi tutuldu. Son olarak da fotoselli cihazların yer aldığı alanda sesli uyarı sistemi ile çalışan hız, çeviklik ve mekik koşusunu gerçekleştirdi. İnsan faktöründen bağımsız tamamen dijital ve birbirine entegre sistemler sayesinde çocukların testlerde elde ettiği başarı oranları karneye yansıtıldı. Bu oranlar doğrultusunda hangi spor branşında daha yetenekli olabileceği yüzde olarak belirlendi.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu'ndaki sportif yetenek ve performans ölçümlerine katılmak için www.karsiyaka.bel.tr web adresinden randevu talebinde bulunulabiliyor, 0 549 260 02 23 numaralı hattan detaylı bilgi alınabiliyor.

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