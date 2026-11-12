Fransa'da 6 kadına uyku ilacı vererek cinsel saldırıda bulunan sanık yargılanıyor

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Fransa'nın güneyindeki Gard vilayetinde 5 yıl boyunca 6 kadına uyku ilacı vererek cinsel saldırıda bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

Gard Bölge Mahkemesinde görülen davada 2018-2023 yıllarında uyku ilacıyla uyuttuğu 6 kadına tecavüz eden ve bu anları kayda alan 66 yaşındaki Yann de C. hakim karşısına çıktı.

Mağdurlardan birinin arkadaşının ihbarı üzerine 2023 yılında gözaltına alınan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanığın bilgisayarında yapılan incelemede mağdurların isimlerine göre düzenlenmiş dosyalarda çok sayıda fotoğraf ve video ele geçirildi.

Olay anında 19 ila 30 yaşlarında olan kadınların kimlikleri belirlendi, sanık 3 mağdura yönelik tecavüz suçlamasını kabul etti.

Mahkemenin kararını 19 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Fransa'da eşi Gisele Pelicot'yu 10 yıl boyunca ilaçla bayıltarak internetten bulduğu 50'den fazla erkeğin tecavüz etmesine izin veren Dominique Pelicot, 2024'te yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pelicot'nun ???davası Fransa gündemine oturmuş, bu durum çok sayıda mağdurun adalete başvurduğu toplumsal harekete dönüşmüştü.

Kaynak: AA