Karın germe ameliyatı nedir? Karın germe ameliyatı nasıl yapılır, riski nedir?

Çeşitli nedenlerle karın bölgesinde yağ fazlalığı, deri fazlalığı, sarkıklık ve benzeri sorunları olan bireyler için son yıllarda tıpta meydana gelen gelişmeler sonucunda uygulanmaya başlanan tedavi yöntemlerinden bir tanesi karın germe ameliyatlarıdır. Peki, Karın germe ameliyatı nedir? Karın germe ameliyatı nasıl yapılır, riski nedir?

Abdominoplasti olarak da adlandırılan karın germe ameliyatı, bir çeşit estetik cerrahi operasyondur. Karın ve göbek estetiği alanlarında uygulanan ameliyat türleri içerisinde en etkili olan yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle hamilelik döneminden sonra karın bölgesindeki kaslar ve deri, tam anlamıyla eski formuna dönemez. Bunun sonucunda karın bölgesinde deformasyonlar oluşur ve sarkmış olan göbek kısmı estetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye yol açar. Karın germe ameliyatı nedir?

KARIN GERME AMELİYATI NEDİR?

Abdominoplasti, karın daha iyi görünmesini amaçlayan cerrahi bir işlemdir.

Ardışık kilo alıp verme ve genetik özellikler karın bölgesinde çeşitli şekil bozukluklarına yol açar. Bunların dışında özellikle hamilelikte karın kaslarının gevşemesi ve cilt tonu kaybı nedeniyle deformiteye neden olabilir.

Karın deriniz esnekliğini kaybetmiş ve sarkmışsa, fazla deri ve yağları gidermek için karın germe ameliyatı yapılır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Karın germe, vücut şekillendirmede en popüler cerrahi işlemdir ve karın derisi sarkıklığını, çatlakları ve şekil bozukluklarını düzeltmek ve ortadan kaldırmak için yapılır. Bu ameliyatla alt karın bölgesindeki gevşek ve sarkan cilt çıkarılır ve buna eş zamanlı olarak karın kasları da gerilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Karın germe işlemi neden yapılır?

Karın bölgesi, vücuttaki fazla yağın depolandığı öncü bölgedir. Zamanla bu bölgede fazla yağ toplanması ciltte elastikiyet kaybına ve dolayısıyla fazla cilt oluşumuna neden olur. Karın bölgesini destekleyen kaslar ve bağ dokusu bu anormal yük nedeniyle zayıflar ve uzar.

Kilo alma ve verme döngülerinin olumsuz etkilerine ek olarak, hamileliğin cilt, kaslar ve karın bölgesindeki destekleyici dokular üzerinde de olumsuz etkileri vardır.

Tüm bu işlemler sonucunda karın derisi yerçekimi kuvvetinin etkisiyle sarkar.

Karın germe, fazla karın derisini ve birikmiş yağları çıkarmak için yapılır. Böylece görünüm düzelir ve karnınız pürüzsüz ve sıkı görünür.

Aynı zamanda hamilelik ve kilo alıp verme sonucu oluşan çatlaklar da giderilir.

Sezaryen için yapılan kesiler bikini bölgesinde gizli olsa da karın germe ameliyatı sırasında kesi izleri de giderilebilir.

Abdominoplasti, meme büyütme, meme dikleştirme (mastopeksi) veya liposuction gibi vücudun başka bir bölümünü hedefleyen diğer kozmetik prosedürlerle birleştirilebilir. İşlem "Anne Estetiği" olarak adlandırılır ve doğum, kilo alımı ve emzirme sonrası annenin görünümünü eski haline getirmek ve iyileştirmek için yapılır.

En gerçekçi ve tatmin edici sonuçları alabilmek için karın germe ameliyatının amacını plastik cerrahımızla görüşmelisiniz.

Riskler

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi karın germe ameliyatının da bazı riskleri vardır.

Modern tıbbın izin verdiği tüm tedbirler risklerin oluşmasını önlemek için alınsa da, risklerin tamamen ortadan kaldırılacağını garanti etmek mümkün değildir.

Karın germe ameliyatında hasta seçimi de önemlidir. İleride gebelik planlanıyorsa, karındaki yağ birikim hacmi son derece yüksekse ve genel sağlık cerrahi işleme izin vermiyorsa karın germe ameliyatı yapılmayabilir. Bu tür kontrendikasyonlar doktorunuz tarafından dikkatlice değerlendirilecektir.

Abdominoplastinin olası komplikasyonları aşağıda listelenmiştir:

• Kesi hattının altında kanama ve kan birikmesi (hematom)

• enfeksiyon

• Anormal skar dokusu oluşumu

• Karın derisinde duyu kaybı veya değişikliği (uyuşma)

• Kesi bölgesinde sıvı birikmesi (seroma)

• tatmin edici olmayan sonuç

• Anesteziye bağlı komplikasyonlar

Uzman cerrahi ekibimiz, komplikasyon riskini en aza indirmek için tüm uygulamaları yapacak ve plastik cerrahlarımız, yukarıda listelenen riskler ve diğer tüm olası komplikasyonlar hakkında sizi ameliyat öncesi bilgilendirecek ve tüm endişelerinizi giderecektir.

Hazırlık

Tüm Medicana Hastanelerinde ameliyat öncesi hazırlığın ilk aşaması aynıdır. Karın germe ameliyatı olmaya karar verdikten ve plastik cerrahlarımız ile görüştükten sonra, bu ameliyatı yapıp yapamayacağınıza karar vermek için aşağıdaki muayeneler yapılır:

• Sağlık geçmişinin gözden geçirilmesi

• Ayrıntılı bir fizik muayene

• Gerekli laboratuvar testleri ve radyoloji çalışmaları

• Anestezi ile ilgili komplikasyonları en aza indirmek için anestezi uzmanı ve diğer laboratuvar testleri ve radyoloji çalışmaları ile değerlendirme

Ameliyatın risk oluşturmadığı doğrulandıktan sonra, sigara içiyorsanız sigarayı bırakmanız ve kanama riskini artıran bazı ilaçları bırakmanız istenecektir. Diğer tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, bitkisel ürünler ve takviyeler de sorgulanacak ve bunları almaya devam etmeniz veya bırakmanız konusunda bilgilendirileceksiniz.

Plastik cerrahınızla karın germe hakkında ameliyat öncesi görüşme çok önemlidir. Bir dizi konu hakkında düşünmeniz isteniyor ve ayrıca prosedür hakkında ayrıntılı olarak bilgilendiriliyorsunuz. İşlemin tüm detayları, olası riskleri ve iyileşme süreci anlatılır.

Ayrıca ameliyattan önce belirli bir zamanda yeme ve içmeyi bırakmanız talimatı verilecek ve planlanan tarihte ameliyat olmak için bu talimata kesinlikle uymalısınız.

Ayrıca ameliyat sonrası dönemi daha iyi yönetebilmek için taburculuk, taburculuk sonrası konaklama ve seyahati bu aşamada planlamak mantıklıdır.

Ameliyat ve Ameliyat Sonrası Erken Dönem

Abdominoplasti, uzman plastik cerrahi ekibi tarafından genel anestezi altında yapılır. Bu nedenle ameliyat sırasında bilinciniz kapalı olacak ve ağrı dahil hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. İşlem yaklaşık 3 saat sürer.

Çeşitli cerrahi teknikler mevcut olduğundan, en uygun karın germe tekniğini plastik cerrahınız belirleyecek ve size ameliyat öncesi detaylar hakkında bilgi verilecektir.

Karın bölgesindeki fazla deri ve biriken yağlar alınır. Daha sonra karın kasları, destekleyici dokular ve karın kaslarını örten bir zar olan fasya gerilir ve gerilir.

Fazla deri ve yağ alınması sonucunda göbek deliğinizin pozisyonu değişebilir ve buna bağlı olarak göbek deliği orijinal pozisyonuna veya yakınına transfer edilir.

Bu ameliyat için yapılan kesiler derinin doğal kıvrımından gizlenir.

Ameliyat tamamlandığında kanama riskine karşı önlem olarak küçük drenler yerleştirilir. Dikiş hattı yara pansuman ile kapatılacaktır. Drenlerin alınacağı, pansumanın yapılacağı ve dikişlerin alınacağı saat size bildirilecektir. Emilebilir dikişler kullanılıyorsa dikişin alınmasına gerek yoktur.

Anesteziden çıktıktan ve yürümeye hazır hale geldikten sonra sağlık uzmanlarımız tarafından veya gözetiminde mobilize edileceksiniz.

Ameliyat sonrası ağrıyı yönetmek için ameliyattan sonra size ağrı kesici(ler) verilecektir. Kesi hattının içindeki ve çevresindeki şişlik zamanla gerileyecektir. Ayrıca olası bir enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanmanız gerekebilir.

Kesi hattı boyunca oluşan yara dokusu zamanla solacaktır, ancak rengi asla ten renginizle aynı olmayacaktır.

Plastik cerrahınız emilmeyen dikişler kullandıysa ve kesi hattının altında fazla sıvı ve/veya kan birikmesini önlemek için bir dren yerleştirdiyse, doktorunuz size bunların çıkarılacağı tarihi söyleyecektir (genellikle ameliyat sonrası ilk kontrol ziyareti). .

Ameliyat bölgenizi korumak için yapmanız gerekenler detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca yara açılmasını önlemek için plastik cerrahınızın belirleyeceği bir zaman aralığında ağır kaldırmaktan ve hızlı hareketlerden kaçınmanız gerekecektir.

Karın germe ameliyatından sonra doktorunuzun belirttiği belirli bir süre korse giyeceksiniz. Ameliyatın sonucunu korumak ve desteklemek için ameliyat sonrasında doktorunuzun tüm talimatlarına uymanız çok önemlidir.

Taburcu olmadan önce planlanan takip ziyaretleri için plastik cerrahınızı ziyaret etmelisiniz.

Taburcu olduktan sonra kesi hattınızda veya memenizde sıcaklık ve kızarıklık varsa veya ateşiniz varsa veya ameliyata bağlı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir semptomunuz varsa hemen plastik cerrahınıza başvurun.

Sonuçlar

Fazla deri ve yağ alındıktan sonra karnınız sıkı ve şekilli görünecektir.

Doktorunuzun talimatlarını dikkatli bir şekilde takip eder ve kilo alımından kaçınırsanız, göbeğin bu iyileşmiş görünümü uzun süre devam edecektir.