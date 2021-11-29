Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

MUŞ (İHA) - Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı

MUŞ - Muş'ta gece saatlerinde etkili olan Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışması başlatan Muş İl Özel İdaresi kar kaplanları, sis ve tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede zorlu çalışma yürüttü. Kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı alanlarda hummalı çalışma yürüten ekipler, yolu 3 saatlik çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

"Tüm zorluklara rağmen yolları ulaşıma açıyoruz"

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Özel İdaresi Saha Amir Yardımcısı Mustafa Yaşlık, gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolunun ulaşıma kapandığını ve ekiplerin yapmış olduğu mücadele sonucu yolları yeniden ulaşıma açtıklarını söyledi. Bölgenin yüksek olması sebebiyle fırtına, tipi ve sisin etkili olduğunu kaydeden Yaşlık, tüm zorluklara rağmen ulaşımı sağladıklarını ifade etti.

Muş'tan köye minibüsle dönmeye çalıştıklarını anlatan vatandaşlardan Felemez Kotan ise "Muş İl Özel İdaresi ekipleri şu anda kapalı olan yolumuzu açıyor. Kar yağdığı için yollar kapalı durumda. Yollar şu anda yapılan çalışmayla açılıyor ve bizlerde köye döneceğiz" diye konuştu.

Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı

Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı

Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı

Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından çok sayıda mezarlık çıktı

Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından çok sayıda mezarlık çıktı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title