Karaman'da Öğrencilere Fen ve Matematiği Sevdirecek Protokol İmzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin ortaokul öğrencilerine yönelik projesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle hayata geçiyor.



KMÜ Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'nun yanı sıra proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cihat Abdioğlu ve proje uzmanları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çevik ile Yrd. Doç. Dr. Elif Yılmaz katıldı. Protokol kapsamında, 02-06 Ekim 2017 tarihleri arasında uygulanacak olan 'Gelin Tanış Olalım, Fen ve Matematiği Eğlenceli Kılalım' adlı TÜBİTAK projesiyle, Karaman il merkezi ve merkeze bağlı köy ve beldelerdeki ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci beş gün boyunca üniversitede ağırlanacak.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'nun imzasıyla yürürlüğe giren protokol çerçevesinde kısıtlı eğitsel imkanlara sahip ve akademik başarısı yüksek öğrenciler için deney, gözlem, arazi çalışmaları, grup çalışmaları, oyun, drama, gezi gibi etkinlikler yapılacak. Öğrencilerin fen, matematik ve doğa bilimlerine olan ilgi ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı projede öğrenciler, bilimi yaparak ve yaşayarak öğrenecekler. - KARAMAN