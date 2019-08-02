Karalar: "Halk ne istiyorsa onu yapacağız"

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel giderlerinin mutlaka azaltılması gerektiğini, bunun için de eleman çıkarılmasının elzem olduğunu bunu yaparken siyasi ayrım gözetmediklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bölgede İlk olarak EnerjiSA Tufanbeyli Elektrik Santrali'ni ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, tesiste incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ile ve halkla bir araya gelen Başkan Karalar, sorunları dinledi. Tufanbeyli'deki temaslarının ardından Saimbeyli'ye geçen Başkan Zeydan Karalar, Kaymakam Cem Gümrükçü'yü ziyaret etti. Başkan Zeydan Karalar ve Kaymakam Gümrükçü, ilçedeki ve bölgedeki altyapı sorunlarının çözümü noktasında neler yapılabileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'yi makamında ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, geçmiş dönemde 5 yıl boyunca kardeşçe çalıştıkları insanların, seçim sürecinde kendilerine terörist demesine çok üzüldüklerini ancak tüm bunların geride kaldığını, şimdi halkın hizmet beklediğini söyledi. Karalar, hizmete talip olduklarını ve halkın yararına hizmet üretmeye zorunlu olduklarını belirtti. Saimbeyli'deki sorunları azaltacaklarını ve yarım kalmış projeleri tamamlayacaklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, eylül ayıyla birlikte Feke ve Saimbeyli'de acil yol sorunlarını çözmek için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

"Personel giderleri azaltılacak"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel giderlerinin mutlaka azaltılması gerektiğini, bunun için de eleman çıkarılmasının elzem olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, bunu yaparken siyasi ayrım gözetmediklerini, belediyede yaptığı atamalarda da politik bir yan bulunmadığının ortada olduğunu belirtti.

Başkan Karalar, eleman çıkarılması konusunun dışında, araç kirası, mazot kullanımının azaltılması ve farklı kalemlerde de tasarruf tedbirleri aldıklarını ve tüm bunları disiplin içinde uygulayacaklarını anlattı. Başkan Zeydan Karalar, geçmiş dönemdeki borçlanma isteklerinin tamamına destek verdiklerini hatırlattı ve bu konuda, Adanalıların menfaati için şu anda da iş birliği yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

"Halkın ürünlerini değerlendireceğiz"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel de, halkın menfaatine olan her konuda Başkan Zeydan Karalar'a destek vereceklerini dile getirdiler. Başkan Zeydan Karalar, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'nin kendisine, Saimbeylili kadınların dokuduğu bir kilim hediye etmesi üzerine, halkın ürettiği ürünleri değerlendireceklerini söyledi.

Saimbeyli Belediyesi'ndeki temaslarının ardından belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Zeydan Karalar, önceki dönemde kiraz ağaçlarını sökerek, bağcılık projesine dahil olan üreticilere, söz konusu projeye devam etmeyi isteyip istemediklerini sordu.

Karalar, Tufanbeyli'den Feke'ye kadar olan bu bölge çok önemli ancak bir o kadar da ihmal edildiğini belirterek, "Bizim arzumuz insanlarımızın köyünde, ilçesinde mutlu olmasını sağlamak. Bu da insanımızın ürettiğini değerinde satması, böylece ailesinin geçimini sağlamasıyla olur. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi köylü kelimenin tam anlamıyla milletin efendisidir. Köylü üretemezse şehirli ne yiyecek? Köylüyü ayakta tutmak, üretimden para kazanmasını sağlamak, böylece ülkenin gelişimine de katkı koymasına yol açmaktır hedefimiz. Bu kısa sürede olmaz elbette ama bir yerlerden başlayacağız" dedi.

Halka sordu, bağcılık projesine devam kararı aldı

Seçim döneminde Saimbeyli'ye geldiklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, "Burada kiraz para etmemiş ve belediye iyi niyetli bir yaklaşımla ve size de sorarak, kirazları söküp bağ kurma planı yapmış. Burası üzümün de merkezi aslında. Geçmişe bakıldığında bunu görmek mümkün. Belediye böyle bir girişimde bulunmuş ama şartlar, seçim süreci, bunun uygulanmasını engellemiş. Ben göreve başladığımda müteahhidin parasını alamadığı için işi yarım bıraktığını söyledi arkadaşlarımız. Müteahhit, projeyi aldığı fiyata yapması halinde bile zarar edeceği için vazgeçmek istemiş. Biz bu durumu kabul etsek siz iki yıl kaybedeceksiniz ve hiçbir üretim yapılamayacak. Biz onların bu işi tasfiyesini reddettik. Aksi halde verdiğiniz kapora da yanacaktı. Biz projeye başlayıp, müteahhidin de parasını ödemeye başlama konusunda girişimde bulunduk. Böylece üreticimiz bağına kavuşsun istedik. Ben buraya sizin onayınızı almak için geldim. Biz isterseniz yarın ilgilileri çağırıp, projenin yeniden uygulamaya konulması talimatı vereceğim. İstemediğinizi söylerseniz, onun gereğini yerine getireceğiz. Çünkü biz halk ne istiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, Üreticilerin onay vermesi üzerine, Modern Bağcılık Sisteminin uygulanması için 37 üreticiye ait toplam 180 Dekar arazide, yöreye has Mücennes ve Cıngılı Kara Üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi adına"Saimbeyli İlçesi Bağcılık Geliştirme ve Yerli Üzüm Çeşitlerini Geliştirme İçin Telli Terbiye Sistemi Üzüm Bağı Yapılması" projesini yeniden başlattı ve hayırlı olmasını diledi.

Başkan Zeydan Karalar, müteahhide ilk ödemeyi yapacağını ve projenin şahsen takipçisi olacağını açıkladı.

"İlçelerimizin eksikleri için birlikte çalışacağız"

Başkan Zeydan Karalar, Saimbeyli ve Feke Belediye Başkanlarıyla da konuştuklarını, ilçelerin eksiklerini, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli iş birliğini yapacaklarını ifade etti.

Başkan Karalar, arıtma tesisi çalışmasını başlattıklarını, su sorununu çözeceklerini ve yol için de bu yıl onarım, önümüzdeki yıldan itibaren de yıllarca dayanacak özellikte olmak üzere yol yapımına başlayacaklarını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, "Beni tanıyanlar bilir, ben durmam. Yatan, milletin parasını çarçur eden yöneticilerle de çalışmam. İşlerin yürüyüp yürümediğini bizzat kontrol ederim. Bölgemizin eksiklerini, belediyemizin olanakları doğrultusunda zamanla gidereceğiz. Hepinizin Kurban Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA