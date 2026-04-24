Haberler

Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savaşın 56. gününde, ABD ve İran arasında devam eden ateşkese rağmen yeniden patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıkladı. Trump'ın bu açıklamasının ardından İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığı belirtildi.

TRUMP: ATEŞKES 3 HAFTA UZATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını açıkladı. Açıklama, bölgede tansiyonun düşmesi beklentisini artırdı.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRISI

Ancak Trump’ın açıklamasının ardından İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. İsrail ordusu, saldırıda roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığını duyurdu.

ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise İsrail’in Lübnan’ı bombalamayacağını belirterek "ABD olarak bunu yapmalarını yasaklıyoruz. Yeter dediysek yeter" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

