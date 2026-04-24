Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Savaşın 56. gününde, ABD ve İran arasında devam eden ateşkese rağmen yeniden patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıkladı. Trump'ın bu açıklamasının ardından İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığı belirtildi.
ABD ile İran arasında ateşkesin devam ettiği süreçte bölgede yeniden patlama sesleri yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından İsrail’in Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
TRUMP: ATEŞKES 3 HAFTA UZATILACAK
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını açıkladı. Açıklama, bölgede tansiyonun düşmesi beklentisini artırdı.
İSRAİL’DEN HAVA SALDIRISI
Ancak Trump’ın açıklamasının ardından İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. İsrail ordusu, saldırıda roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığını duyurdu.
ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise İsrail’in Lübnan’ı bombalamayacağını belirterek "ABD olarak bunu yapmalarını yasaklıyoruz. Yeter dediysek yeter" ifadelerini kullanmıştı.