Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

Türkiye, Memişoğlu'nun aile ve çocuklarla ilgili sözlerini konuşuyor
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Nisan Cuma az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Nisan Cuma az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Nisan 2025 Cuma günü deprem mi oldu? Türkiye genelinde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, Karadeniz'de deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

25 Nisan 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 25 Nisan 2025 Cuma günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Nisan Cuma az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!KANDİLLİ SON DEPREMLER

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz açıklarında saat 10.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 14 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının merkez üssünün, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine 67 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi. Kırklareli kent merkezine 123 kilometre, Tekirdağ'a ise 183 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Nisan Cuma az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!KARADENİZ'DE DEPREM

Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Nisan Cuma az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!AFAD SON DEPREMLER

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.