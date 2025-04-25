KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Nisan Cuma az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

25 Nisan 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 25 Nisan 2025 Cuma günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz açıklarında saat 10.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 14 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının merkez üssünün, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine 67 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi. Kırklareli kent merkezine 123 kilometre, Tekirdağ'a ise 183 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

KARADENİZ'DE DEPREM

Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER