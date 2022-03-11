Karabağlar'da can dostlara dünya standartlarında hizmet

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Türkiye'deki belediyeler arasında bir ilk gerçekleştirilerek, Uzundere'deki Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi'nde tam teşekküllü ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitesi kuruldu. Ünitenin açılış töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaşamı birlikte paylaştığımız canlılara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Törene Başkan Selvitopu'nun yanı sıra, CHP İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, Saadet Partisi İlçe Başkanı Eymen Ünalan, Eski CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör'ün de aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, meslek örgütü, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda hayvansever katıldı.

Yaşam haklarına saygı...

Başkan Selvitopu törende yaptığı konuşmada, hizmetleri yerine getirirken çevre sağlığını korumaya özen gösterdiklerini vurguladı. İnsanların yaşam hakkına duyulan saygı kadar sokak hayvanlarının haklarına da saygı duyulması gerektiğini belirten Başkan Selvitopu, "Belediyemiz bu bakış açısıyla onların haklarını korumaya, yaşamlarını rahatlatmaya gayret ediyor. Hiçbir zaman bir canlıya, en ufak bir zarar verme niyetimiz asla olmadı, olmayacak" dedi.

Kendisinin bir Anadolu köyünde, hayvanlarla birlikte büyüdüğünü söyleyen Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Bunu yaşayanlar hayvanın ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Ancak köy yaşamından kopup büyük kentlere gelen insanlarımız bu olanağı bulamadılar. Büyük kentlerimizde insanlarımızın olduğu kadar sokak hayvanlarının da çok büyük yaşamsal zorlukları var. Bu üniteyi onların sağlıklarını korumanın yanı sıra insan ve çevre sağlığı için de yaşama geçirdik. Hedefimiz gelecek yıllarda burayı daha da moderleştirmek. Ancak bir mülkiyet sorunu yaşıyoruz. Bir türlü Hazine'den belediyeye devri yapılmıyor. Eğer bu devir gerçekleştirilirse, hem sokak hayvanlarına hem de evde hayvan besleyenlere çok daha kaliteli hizmet verebileceğiz. Açılışını yaptığımız ünitenin Karabağlar'a hayırlı olmasını, can dostlarımıza sağlıklar getirmesini diliyorum."

Türkiye'de bir ilk!

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, merkezin İzmir için çok bir kazanım olduğunu vurgulayarak, diğer belediyelere örnek olmasını diledi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan da Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Belediye Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Veteriner Hekim Sinan Okçuoğlu, açılışı yapılan merkezin Türkiye'deki belediyeler arasında bir ilk olduğunu söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin hayvan sağlığı konusunda örnek çalışmalar yaptığını ve bunları yakından izlediklerini belirten Okçuoğlu, "Biz bu tesisi çok fazla önemsiyoruz. Karabağlar Belediyesi bu merkezle bir çağı kapatıp başka bir çağı açmıştır. Çünkü Türkiye'deki belediyeler kapsamında ilktir. Bu konuda belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.Veteriner hizmetleri sokaktaki hayvanla fotoğraf çektirmekten daha önemlidir" diye konuştu.

Yeni bir sayfa açıldı!

Dezenfeksiyon Antisepti Sterilizasyon (DAS) Derneği adına Ege Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin de, "Hayvan sağlığı aynı zamanda insan sağlığı demek. Bu konuda yapılan her girişim de ne yazık ki başarıyla sonuçlanmıyor. Ancak bu girişimin arkasındaki güçlü desteği nedeniyle belediyemize çok teşekkür ediyorum. İlimiz için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Bugüne kadar DAS uygulamalarını sadece hastanelerde, diş hekimliği kliniklerinde görüyorduk. Artık yepyeni bir sayfa açıldı" yorumunu yaptı.

Konuşmaların ardından Veteriner Hekim Okçuoğlu, Başkan Selvitopu'na teşekkür plaketi verdi. Ayrıca Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge Hayvan Hakları Çalışma Grubu Adına Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı Başkan Selvitopu'na; Grup Lideri Fatma Şimşek de Veteriner İşleri Müdürü Murat Aras'a plaket sundu.

Törenin sonunda katılımcılar üniteyi gezdi.

Tesiste neler var?

Karabağlar'a kazandırılan üniteyle, can dostlarımızın tedavi ve bakım süreçlerinde dünya standartlarında hizmet almalarının önü açıldı. Ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar için kullanılan koruyucu antibiyotik miktarının azaltılması hedefleniyor.

"Kirli alan", "temiz alan" ve "steril alan" döngüsüyle standartlara uygun olarak düzenlenen tesis sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ameliyatların sağlıklı koşullarda yapılmasını amaçlıyor.

Tesiste, sahipsiz hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileri için tam donanımlı muayene odası, ameliyat hazırlık ve tam donanımlı ameliyathane bulunuyor.

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