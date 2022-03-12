Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Haberler

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Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Haberler.com - Servet Uzun - Yaşam
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Perşembe gününden bu yana İstanbul'da yer yer etkili olan kar yağışı bugün akşam saatlerinde iyice bastırdı. Evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar fırtınası etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü.

Cevizlibağ'da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini çıkarmak için yoğun uğraş verdi. O anlar görüntülere yansıdı.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Yaşam

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kar Yağışı, İstanbul, Yaşam, Güncel, Haberler

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