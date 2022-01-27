Kar erimeden yeniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verdi

Marmara Bölgesi için Meteoroloji uzmanlarından yeni bir kar uyarısı geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın felç olduğu Marmara için iki tarih birden veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 3 gün buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülecek zirai açıdan ve ulaşım açısından dikkat edilmelidir.

"SU BASKINLARI VE TAŞKINLARA DİKKAT"

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Hava lodosa dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir.

"ANADOLU'YA 31 MART GİBİ YOĞUN KAR GELİYOR"

Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi" ifadeleri yer aldı.

BUGÜN (27 OCAK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının Trakya ile Kuzey Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari için sarı, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa için turuncu uyarıda bulundu.