Kapalıçarşı'daki restorasyonun 2022 yılının yazında bitirilmesi planlanıyor

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın restorasyonunun 2022 yılının yazında bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı'daki tadilat sürecinin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu kapsamında başladığını hatırlattı.

Kapalıçarşı'nın bir anıt eser ve kültür mirası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, buradaki restorasyonun Anıtlar Kurulu'nun proje ve planlama desteği ve izniyle yapıldığını kaydetti.

Vasip Şahin'in İstanbul Valisi olduğu dönemde başlayan restorasyon kapsamında, Kapalıçarşı'nın çatısının tamamen onarıldığını ve restore edildiğini belirten Kurtulmuş, çatının masraflarını Valiliğin karşıladığını söyledi.

Fatih Kurtulmuş, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) çarşının atık su ve temiz su kanallarını ve Boğaziçi Eğitim Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) kabloları değiştirdiğini, Telekomun da fiber kabloları yenilediğini ve altyapı sisteminin tamamlandığını anlattı.

"Ömürlük bir iş yapıyoruz"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile beraber "Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandığını hatırlatan Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:

"Bu protokol kapsamında, Kapalıçarşı'nın alt zemininin, beden duvarlarının ve iç tavanlarının restore edilmesi için büyük bir restorasyon sürecine başladık. Şu anda geldiğimiz noktada, hızlı bir şekilde zeminimizin yenilenmesinde ilerleme var. Burası ticaret yeri olduğu için kapalı olduğu saatlerde restorasyon çalışmaları yapılıyor. Geceleri ve hafta sonları çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumartesi günü artık kısıtlama olmayacağı için hafta sonunda sadece pazar günü restorasyon çalışması yapacağız. Zemin çalışması ve üzerine 8 santimlik traverten doğal taşın döşenmesi işini yapıyoruz. Üzerinden rahatça araçların geçeceği bir taş. Ömürlük bir iş yapıyoruz. Bu malzemelerin kullanılmasına da Anıtlar Kurulu izin vermiştir."

Kapalıçarşı'da en son 1980 yılında restorasyon yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, bu dönemde çok hızlı ilerlediklerini ve yerin zemini bittikten sonra ana caddedeki özellikle işgaliyelerin kalkacağına ve çarşının beden duvarlarının yapılacağına değindi.

Daha sonra çarşının iç tavan, kalem ve tezyinat işlerinin yapılacağına işaret eden Kurtulmuş, "Çarşımıza yakışır, çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Kapalıçarşı hem kültür hem sanat hem tarih hem ticaret açısından turistlerin uğrak yeridir. Buraya çok önemli bir yatırım yapılıyor. Bunun yarısını kat malikleri, yarısını da kamu karşılıyor. Dolayısıyla kamunun desteğiyle burada çok büyük bir iş tamamlanmış olacak. Burada kamunun desteği olmadan bir şey yapmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçi sayımız yarı yarıya düştü"

Kapalıçarşı'nın 1461 yılında kurulduğunu ve 560 yıllık tarihi bir yer olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, çarşının zamanla 42 bin metrekare bir alana yerleştiğini, 2 bin 486 dükkanın bulunduğunu, kapılarının 18 hana açıldığını ve buradakilerle beraber 3 bin 500 civarında dükkan olduğunu belirtti.

Çarşının restorasyon ihalesinin 1,5 yıllığına verildiğini anlatan Kurtulmuş, "Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kalem işleri de dahil olmak üzere 2022 yılının yaz aylarında restorasyonun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar planlanmanın ötesinde bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Salgın nedeniyle Kapalıçarşı'nın 70 gün kapalı kaldığını ve 1 Haziran 2020'de açıldığını anımsatan Kurtulmuş, dolayısıyla çarşıda ticaretin bir süre kesintiye uğradığını söyledi.

Turistlerin seyahat edememesi ve düğün ile sünnet törenlerinin şekil değiştirmesi nedeniyle işlerin etkilendiğini anlatan Kurtulmuş, bugünlerde çarşıya Balkanlar'dan ve Arap ülkelerinden turistlerin geldiğine dikkat çekti.

Kapalıçarşı'ya 2018 yılında 41 milyon ziyaretçi, 2019 yılında da 42 milyon ziyaretçi geldiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı:

"Her yıl bir milyon ziyaretçi arttığı için 2020 yılında da 43 milyon ziyaretçi gelmesini bekliyorduk ama salgın dolayısıyla bunun yarısı 21,5 milyon ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayımız yarı yarıya düştü. Salgın bitiminde tekrar normal hayatı geçersek 40'lı rakamların üzerine çıkacağız."

Çarşıda salgınla mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe konusuna dikkat ettiklerini, dezenfeksiyon çalışmalarının olduğunu, sürekli anonslar yaptıklarını ve dükkanlara bildirimlerde bulunduklarını anlatan Kurtulmuş, çarşının klimalarla değil, camlarla havalandırmasının sağlandığını belirtti.

"Biz yasal bir kuruluşuz ve kurumsal bir yapıyız"

Kapalıçarşı'daki aidatların artırılması konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:

"Bir evvelki sene 6 milyon 800 bin lira bütçemiz vardı fakat önceki seneden gelen 800 bin lira fazlamız vardı. Biz onun 6 milyon 800 bin lirasını harcadık. Bu harcamada 800 bin lirayı kendi kasamızdan kullandık. 6 milyonu da Kapalıçarşı'ya salınım yaptık. 6 milyon salınım yapıldı fakat bir sonraki bütçe 8 milyon 400 bin liraya çıktı. 6 milyon 800 bin sarf ettik, 8 milyon 400 bin liraya çıktı. Esas çıkan rakam odur. Çünkü sarf edilecek olan bütçe budur. 8 milyon 400 bin lira harcayacağız. Bunların da yüzde 80'i güvenlik ve temizlik bütçesi fakat bir önceki sene o 800 bin lirayı kullandığımız için 6 milyon 800 bin lira harcamamıza rağmen 800 bin lirayı bir evvelkinden kullandığımız için 6 milyon esnafa salınım yapmıştık. 6 milyondan, 8 milyon 400 bine çıkınca o rakam biraz büyüdü. Dolayısıyla bu çıkan aşağı yukarı yüzde 39'larda oldu. Buradaki para esnafın parası. Biz bunu yönetiyoruz. Mevcutta kasamızda varsa onu düşünüyoruz. Ondan sonra salınım yapıyoruz. Bir evvelki sene böyle yaptık. Fakat 6 milyon 800 bin lira harcadık. Dolayısıyla bazal olarak 6 milyon 800 bin lirayı almamız lazım. Esnaflarımız zaten ne ödediklerini kendileri de bilirler. Bu iki senelik bir zam oluyor. Bu işin hukuki mesnedi vardır. Dolayısıyla buna uyarak 8 milyon 400 bin lirayı salınıma şu anda yapmışız."

Aldıkları paranın tamamını Kapalıçarşı'ya harcadıklarını anlatan Kurtulmuş, şunları anlattı:

"Bunun dışında herhangi bir harcama yoktur. Kapalıçarşı'nın dezenfekte edilmesi de yukarıdaki tel örgüsü de alarm sistemi de bu masraflardandır. Çarşı son derece korunaklı bir yerdir fakat burası tabiatıyla bu harcamalarla yürüyor. Kapalıçarşı, dışarıdaki bir yer gibi değil, dışarıda da esnaf var, herhangi bir şey ödemiyorlar. Çünkü onların güvenlik veya temizlik masrafları olmayabiliyor ama Kapalıçarşı'da bu mümkün değil. Kapalıçarşı'mızda bizim güvenlik ve temizlik hizmetini verebilmemiz için bunun mutlaka karşılığının üyelerimiz tarafından ödenmesi gerekiyor. Bunu anlayışla karşıladıkları için teşekkürler ediyorum. Bugüne kadar da herhangi bir ihtilaf söz konusu olmadı, olmaz da. Çünkü biz yasal bir kuruluşuz ve kurumsal bir yapıyız.

Hukuki dayanaklarımız olmadan asla hareket etmeyiz. Yönetimimizde kamu vardır, vali yardımcısı, Fatih belediye başkan danışmanı, büyükşehir belediyesi temsilcisi ve Vakıflar Bölge Müdürü vardır. Onların da nezaretinde olan yönetim kurulu toplantılarımız ve birlikte hareket ettiğimiz gerçeğinden hareketle şunu söylüyorum. Her şey yasaldır, hukukidir ve Kapalıçarşı'mızın menfaatleri içindir. Gerçek Kapalıçarşılılar bunu son derece anlayışla karşılarlar. Bu konudaki desteklerini yönetimimizle beraber devam ettirirler. Biz çünkü onların temsilcisiyiz. Onlardan birileriyiz. Kapalıçarşı, yönetim kurulu, çarşımız içerisindeki kuyumcu, halıcı, derici ve turistik eşyacılardan oluşuyor. Onların temsilcileri var burada. Bu konuda herhangi bir yanlış söz konusu değildir. Bunun da kamuoyu tarafından bilinmesini isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu