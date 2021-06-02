Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı Nevşehir Valisi Becel: "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz" Belediye Başkanı Savran: "Kayaşehrin tanıtımı için bu festivali önemsiyoruz" Festival Başkanı Saraçoğlu: "Pandemiye rağmen hiçbir iptal...

Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı

Nevşehir Valisi Becel: "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz"

Belediye Başkanı Savran: "Kayaşehrin tanıtımı için bu festivali önemsiyoruz"

Festival Başkanı Saraçoğlu: "Pandemiye rağmen hiçbir iptal yaşamadık"

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu yıl Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ikincisi düzenlenen basın toplantısı ile başladı.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Nevşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, Kapadokya Alan Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen basın toplantısı ile başladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "İlimiz ve bölgemiz için son derece önemli olan ilkini geçen sene gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz ama aslında Türkiye'deki 6.Uluslararası Turizm Film Festivaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Becel, "Burası gerçekten doğal oluşumlarıyla tam bir film platosu. Sadece bizim düşüncemiz değil. Bu konuda faaliyet yürüten bir çok yapımcının da aynı düşündüğü görülüyor ki hem yerli hem yabancı çok sayıda filmin, dizinin ve reklam filminin çekildiğini hepimiz biliyoruz. Doğal plato yapısıyla bunu sağlayan bölgemiz tanıtımı açısından böyle bir organizasyon içerisinde olması son derece önemli. Bu organizasyonun hemen yeni normalleşme dönemine denk gelmesi bizler için şans oldu. 1 Haziran tarihinden sonra başlayan yeni süreç ile birlikte artık ülkemizin özlediği bölgemizin özlediği turizm hareketliliğini yakalamak için bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu sezon başlangıcını böyle güzel bir organizasyon ile yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise Uluslararası Turizm Filmleri Festivalini, Kapadokya'nın yeni değeri olan Kayaşehir'in tanıtımı için çok önemsediklerini ifade etti. Savran, "Bölgemizin tanıtılmasına yönelik düzenlenen bu tür etkinlikler hız kazanarak devam edecek. Covid-19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor günler geçiriyoruz. Festivalin güvenli bir ortamda geçirilebilmesi için gerekli önlemleri aldık. İnşallah tüm davetlilerimize güzel bir festival yaşatmak istiyoruz. Aynı zamanda Kapadokya bölgemizin yeni bir değeri olan Kayaşehrin tanıtımına katkı sağlayacağı için bu festivali çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Film Festivali Başkanı Can Saraçoğlu'da açıklamasında Kapadokya'nın ev sahipliğinde düzenlenen festivale 100'e yakın misafirin katıldığını ve hiçbir şekilde iptal ile karşılaşmadıklarını söyledi. Saraçoğlu, "Pandeminin yansımasını aslında uluslararası etkinliklerde görebiliyoruz. Ciddi bir azalma oldu. Organizasyon anlamında, festival anlamında azalmalar oldu. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk organizasyonlardan biriyiz. Risk alıyor muyuz? Kesinlikle hayır. Gerekli her türlü önlemleri alarak gerçekleştirdiğimiz festivaldeki güven, ülke olarak verdiğimiz güven, organizasyon olarak verdiğimiz güven, yerel yönetimler olarak verdiğimiz güven karşılığında şuan da davet edilen misafirlerimizin arasında iptal yok. Bir uluslararası film festivali için katılım sayısı, katılımcı sayısı ve katılımcı ülke sayısı çok önemlidir. Kapadokya'daki düzenlenen film festivali bu sene toplamda 100'e yakın misafir ile çok büyük başarıya imza atmıştır. Normalde yurtdışı ülkelerin bakış açısı yada algıları ya da endişeleri fazla olmasına rağmen bizim attığımız adım ile bu algıyı değiştiriyor bu güveni veriyoruz. Ama bunun arkasında sadece biz yokuz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sağlamış olduğu destek, Turizm Geliştirme Ajansının yapmış olduğu gösterimler, sunumlar bu güveni pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası CIFFT Federasyonu Başkanı Alexander Kammel de konuşmasında, Nevşehir'de ikincisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde burada olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Kapadokya Alan Başkanlığında düzenlenen basın toplantısının ardından Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ilk gösterimi Kayaşehir'de düzenlenen program ile başladı.

Nevşehir'in ev sahipliğinde düzenlenen Turizm Filmleri festivaline 38 ülkeden 340 film başvurusu gerçekleşirken, 120 finalist, 8 kategoride 34 kişi ödül alacak.

Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Nikos Dendias Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 20:30:59. #1.16#

title