Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kanunsuz Topraklar canlı izle! Fox TV Kanunsuz Topraklar 1. bölüm canlı izle! Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak? Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olur? Kanunsuz Topraklar son bölümde ne oldu? Kanunsuz Topraklar hangi gün? İşte detaylar...

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut'un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey'dir. Çünkü Davut'un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye'yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bulunmaktadır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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