Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimleri belli oldu. Peki, Kani Obi kimdir? Kahraman Şehit Piyade Uzman Çavuş Kani Obi kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT KANİ OBİ KİMDİR?

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, Kuzey Irak'ta bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit düşen kahraman askerlerimizden biri de Ordulu Kani Obi idi. Askerimizin şehadet haberi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesine ulaştı ve tüm ilçeyi derin bir acıya boğdu.

Şehit Kani Obi'nin Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber, yetkililer tarafından şehidimizin ailesine ulaştırıldı. Evlatlarının şehadet haberiyle yıkılan aileye, Türk milleti başsağlığı diledi ve sabır temennilerinde bulundu.

12 şehidimiz: