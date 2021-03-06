- Kanada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısını onayladı
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- Kanada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısını onayladı

06.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:45

- Kanada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısını onayladı Kanada Johnson & Johnson tarafından korona virüse karşı geliştirilen tek dozluk aşıyı onaylandı.

- Kanada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısını onayladı

OTTAWA - Kanada Johnson & Johnson tarafından korona virüse karşı geliştirilen tek dozluk aşıyı onaylandı. Böylece Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının ardından ülkedeki 4'üncü aşıya onay verilmiş oldu.

Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı federal kurum olan Health Canada, 30 Kasım'dan bu yana Johnson & Johnson tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıyı inceliyordu. Başbakan Justin Trudeau, Johnson & Johnson aşısının onaylandığını duyurdu. Böylece Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının ardından ülkedeki 4'üncü aşıya onay verilmiş oldu.

Başbakan Trudeau, bu hafta yaklaşık 400 bin Kanadalının aşılandığını, önümüzdeki hafta ise yüz binlerce kişinin aşılanmasını planladıklarını söyledi. Önümüzdeki Nisan ayında aşı tedarikinde artış olacağını belirten Trudeau, buna bağlı olarak aşılamanın da artacağını belirtti. Trudeau, önümüzdeki Eylül ayının sonuna kadar Johnson & Johnson aşısından 10 milyon dozun ülkeye gelmesini beklediklerini açıkladı.

Öte yandan, Johnson & Johnson aşısının, geçtiğimiz hafta onaylanan AstraZeneca aşısı gibi 2-8 derece arasındaki sıcaklıklarda taşınabildiği için lojistik olarak uygulanmasının daha kolay olacağı ve en az 3 ay süreyle saklanabileceği düşünülüyor.

Yaklaşık 43 bin katılımcıyı içeren klinik çalışmalarda, Johnson & Johnson aşısının tek dozunun, aşılamadan iki hafta sonra Covid-19'u önlemede yüzde 66 etkili olduğu belirtiliyor. Health Canada'nın Baş Tıbbi Danışmanı Supriya Sharma, aşının yaygın görülen yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı ve hassasiyet, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve titreme olduğunu belirtti.

Kanada'da 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde kullanımı onaylanan aşının klinik araştırmalardaki katılımcıların yaş aralığına bakıldığında yaklaşık yüzde 20'sinin 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle güvenlik veya etkililik açısından bir problem görülmedi.

Federal sağlık yetkilileri, Johnson & Johnson aşısının ikinci dozuna ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Health Canada tarafından hala incelenmekte olan Novavax aşısı da değerlendirme aşamasında bulunuyor.

- Kanada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısını onayladı
- Kanada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısını onayladı
- Kanada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısını onayladı
- Kanada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısını onayladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN YANAR POLAT

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