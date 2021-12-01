Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26'ncı İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

73 yıldır kesintisiz hizmet veren Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26'ncı İstişare Toplantısı, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla bugün Ankara'da yapıldı.

Programa ayrıca Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğulları, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren, İbrahim Kulular, Resul Holoğlu, Ahmet Şengün, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Daire Başkanları ve emekli emniyet personeli katıldı.

Konuşmasında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İnterpol Genel Kurulu'na değinen Bakan Soylu, "Orada herkes Türk Polis Teşkilatı ile gurur duydu. 169 ülke geldi, onların birçoğu ile görüştüm. Interpol'un kendisi dahil olmak üzere gelen tüm misafirlerimiz Türk Polis Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu misafirperverliği, gıpta ve takdirle takip ediyor. Yapılan seçimde Interpol'un İcra Kurulu üyeliğine Avrupa Delegasyonu'ndan girmiş olduk" dedi.

Polis Teşkilatı'nın yüksek güvenlikli kendi iletişim ağını kullandığını belirten Soylu "Bizim evlatlarımızın, bizim polis mühendislerimizin yazdığı WhatsApp'tan daha kaliteli; kaynak kodlarını kendilerinin yazdığı, çok yüksek güvenlikli bir iletişim kanalından haber leşiyoruz. Siber suçlar, yine gurur duymamız gereken bir anlayış. Bütün ülkeler, siber suçlarla mücadelede çok iyi olduğumuzu söylüyor ve eğitim almak istiyor. Her şeyi becerebilen kritik kabiliyetlerini ortaya koyabilen bir polis teşkilatı var" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili "3600 meselesi, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir, bu kadar basit. Emeklilik maaşıyla çalıştığı maaş arasındaki fark ve standart açık olduğu için ve bunun hakkaniyetli bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız da memleketimizin ölçüleri çerçevesinde bunun yapılacağını söyledi. Bundan birkaç ay önce de kabinede Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma Bakanımıza talimat verdi. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir. Polisimizi emekli olduktan sonra da yalnız bırakamayız. " diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da polislik mesleğinin merkezine insanı koyan bir anlayış benimsediklerini dile getirdi ve polislik mesleğinin temelinde fedakarlık, vatan ve millet sevgisi, güçlü ve güvenli Türkiye hedefi olduğunu, polislik mesleğine gönülden bağlı olan her bir polisin bu sorumluluğu ölene kadar taşıdığını ifade etti.

Aktaş, "Başarımızın ve saygın kimliğimizin arkasında hiç şüphesiz ki her birinizin izi var. Bu teşkilat bize emanettir ve 176 yıllık mazimizin sorumluluğu her birimizin üzerindedir. Aktif görevde olan 332 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra, siz saygıdeğer emeklilerimiz ve 83 milyon gönüldaşımız ile Türkiye'nin en büyük ailesine sahibiz. Bu meslek emekliliği olmayan bir meslektir. Sizler bu teşkilatın daimi mensuplarısınız. " diye konuştu.

Emekli emniyet mensuplarımızın deneyimlerinin çok önemli olduğunu belirten Aktaş, "Bu gibi programlar vasıtasıyla rehberliğinizden ve mesleki deneyimlerinizden faydalanmaya devam edeceğiz. Bu teşkilatın kapısı size daima açıktır. Bu teşkilatın sahibi sizlersiniz. " vurgusunu yaptı.

Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26'ncı İstişare Toplantısı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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