Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Türkiye'ye silah satışını durduran AB ülkelerine tepki

15.10.2019 13:49

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye silah ihracatını durduran Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere tepki gösterdi. Malkoç,"Birçok ülke açıklama yapıyor. Almanya, Finlandiya, Hollanda ambargo koyuyormuş. Avrupa Birliği başka şey söylüyormuş. Onlar karıştırıyorlar bizi, başka milletlerle, başka devletlerle karıştırıyorlar" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR"

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dünya devletlerinin Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını belirtti. Malkoç, "Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir operasyon yapıyor. Teröre karşı bir mücadele veriyor. Allah yardımcıları olsun. Ayakları taşa dokunmasın. Burunları kanamasın. Teröre hadlerini bildirsin. Birçok ülke açıklama yapıyor. Almanya, Finlandiya, Hollanda ambargo koyuyormuş. Avrupa Birliği başka şey söylüyormuş. Onlar karıştırıyorlar bizi, başka milletlerle, başka devletlerle karıştırıyorlar. Ambargoyla, şunla bunla bizi tehdit edecekler. Yapacağımız hayırlı işlerden vazgeçeceğimizi zannedecekler. Onlara şunu söylüyoruz. Bu milletin tarihine baksınlar. Kendilerinin zamanı yoksa danışmanlarına söylesinler. Onlar anlatsın onlara, bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada, öyle NATO ile şunla bunla bu coğrafyada varlığını temin etmemişler. Kendi gücüyle, kendi imkanları ve adaletiyle bu coğrafyada bin yıldan beri var. İnşallah hep birlikte bütün unsurlarıyla, bütün halklarla beraber kıyamete kadar da bu coğrafyada var olmaya devam edecekler" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç

"AVRUPA'DAKİ DOSTLARINIZA GÜVENEREK BİZİMLE UĞRAŞMAYIN"

Malkoç, "Avrupa'dan çok heyetler geliyor, Yunanistan'dan da ombudsmanlık ve diğer unsurlarla ilgili heyetler geliyor. Biliyorsunuz Ege'de Yunanlar uluslararası hukuku ihlal edip, Türkiye'nin haklarına tecavüz ediyorlar. Sırtlarını da Avrupa'ya Amerika'ya dayayıp ardından Türkiye'ye taarruzda bulunuyorlar. Kıbrıs'ta da öyle, Doğu Akdeniz'de de öyle, Yunanlar meslektaşlarımız geldiğinde onlara diyorum ki ben, 'Bizle uğraşmayın, bizim milletle uğraşmayın, ne zaman Avrupalılar sizi tahrik etmiş, Kurtuluş Savaşı'ndan önce Anadolu'ya tecavüz etmişsiniz. İzmir'den denize dökülmüşsünüz.' 'Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaya çalışmışsınız yine Avrupa'daki dostlarınıza güvenerek, 74'te haddinizi öğrendiniz, uğraşmayın bizimle, gücünüz yetmez.' Bilimle, akılla, tecrübeden faydalanın da bizim milletimizle beraber olun. Kalkınmanız, gelişmeniz buna bağlı, bizle uğraşmaya çalışırsanız. Yanılırsınız çünkü sizin nüfusunuz kadar bizde üniversite öğrencisi var" şeklinde konuştu.

BİRÇOK ÜLKE TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATINI DURDURDU

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu. Almanya, Fransa, İngiltere, Finlandiya, Norveç ve Çekya silah ihracatını askıya alan ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA