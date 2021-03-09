Kahramanmaraş'ta 101 bin öğrenciye 101 bin kitap dağıtıldı
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Kahramanmaraş'ta 101 bin öğrenciye 101 bin kitap dağıtıldı

09.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:34
Kahramanmaraş'ta 101 bin öğrenciye 101 bin kitap dağıtıldı

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta 101 bin öğrenciye 101 bin kitap dağıtıldı.

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta 101 bin öğrenciye 101 bin kitap dağıtıldı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında girmek için girişimlerde bulunulan kentin zengin edebiyat kültürünün geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde basımı yapılan 101 bin kitabın ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtımı amacıyla tören düzenlendi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, içerisinde kentin kurtuluşunda önemli görev üstlenen kişilerin çizgi romanlarının da bulunduğu 101 bin kitap, 800 okuldaki 101 bin öğrenciye ulaştırılması için okul müdürlerine teslim edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın kültür, sanat, edebiyat ve şiirin kenti olduğunu söyledi.

Güngör, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında girebilmek adına Büyükşehir Belediyesi olarak gayret ettiklerini, kentin şiir ve edebiyat özelliğini dünyaya tanıtmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa bu romanları hazırlayıp öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bu topraklar şiirin ve edebiyatın başkentidir. Çünkü söyleyecek sözümüz var. Bu topraklar yazarlar ve şairler yetiştirmiştir. Bizim topraklarımız şair ve edebiyatçı yetiştiriyor. Çok güzel insanlarımız var. İşte bu değerimizi, şiir ve edebiyatın başkenti olan bu şehrin değerini uluslararası arenaya çıkarıp Kahramanmaraş'ın bu özelliğini tanıtmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Biz bu sene çok ciddi bir hazırlık yaparak inşallah şiir ve edebiyat konusunda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmuş olacağız. Bu çalışmamız devam ediyor. Bunun için de çok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Yayınlar yapıyoruz. Bu yaptığımız işlerden biri de bu kitap tanıtım programımız. Bu sene kurtuluşumuzun 101. yıl dönümü. Birkaç belgesel de hazırladık. Bunları çoğaltarak dağıtmak istiyoruz. Şehrimizdeki bu özellikleri gerek belgesel filmlerle gerek çizgi romanlarla gerekse kitaplarla ortaya koymamız lazım. Sözlü tarih bir müddet sonra belki kaybolabiliyor ama mutlaka bunları yazıya dökmemiz lazım."

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz da kentin şiir ve edebiyat alanında iddialı olduğunu, dağıtılan kitaplarla ilin şiir, edebiyat altyapısının güçleneceğini söyledi.

Temsili olarak 40 öğrenciye verilen kitaplar daha sonra diğer öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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