Ankara Kahramankazan'da kurye otomobil lastiklerini boynuna ve motosikletine astı

Ankara Kahramankazan'da kurye otomobil lastiklerini boynuna ve motosikletine astıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Kahramankazan'da bir kurye, otomobil lastiklerinden birini motosikletinin yolcu kısmına, diğerini boynuna asarak taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken kuryenin kendi ve trafik güvenliğini riske atarak bir süre bu şekilde araç kullandığı öğrenildi.
Ankara'da araç lastiklerinin motosikletine ve boynuna asan kuryenin ilginç taşıma yöntemi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramankazan ilçesi 29 Mayıs Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kuryenin otomobil lastiklerinden birini motosikletinin yolcu kısmına, diğerini ise boynuna asarak taşıdığı görüldü. Hem kendinin hem de trafiğin güvenliğini riske atan kuryenin bir süre o şekilde araç kullandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı