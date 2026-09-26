Haberler

Ankara Kahramankazan'da kurye otomobil lastiklerini boynuna ve motosikletine astı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Kahramankazan'da kurye otomobil lastiklerini boynuna ve motosikletine astı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Kahramankazan'da bir kurye, otomobil lastiklerinden birini motosikletinin yolcu kısmına, diğerini boynuna asarak taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken kuryenin kendi ve trafik güvenliğini riske atarak bir süre bu şekilde araç kullandığı öğrenildi.

Ankara'da araç lastiklerinin motosikletine ve boynuna asan kuryenin ilginç taşıma yöntemi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramankazan ilçesi 29 Mayıs Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kuryenin otomobil lastiklerinden birini motosikletinin yolcu kısmına, diğerini ise boynuna asarak taşıdığı görüldü. Hem kendinin hem de trafiğin güvenliğini riske atan kuryenin bir süre o şekilde araç kullandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyük kriz! İrlanda Cumhuriyeti, İsrail maçına çıkmak istemiyor

Büyük kriz! İsrail'in rakibi maça çıkmıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Bu fotoğrafın anlamı çok başka! Mbappe'nin Arda Güler'in formasına bakışına dikkat

Fotoğrafı görenler aynı detaya takıldı

A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo

Fransa yenilgisi pahalıya patladı! A Milli Takım için acı tablo
Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık 'iş takibi' iddiası

Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık "iş takibi" iddiası
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!