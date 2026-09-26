Ankara Kahramankazan'da kurye otomobil lastiklerini boynuna ve motosikletine astı

Ankara'da araç lastiklerinin motosikletine ve boynuna asan kuryenin ilginç taşıma yöntemi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramankazan ilçesi 29 Mayıs Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kuryenin otomobil lastiklerinden birini motosikletinin yolcu kısmına, diğerini ise boynuna asarak taşıdığı görüldü. Hem kendinin hem de trafiğin güvenliğini riske atan kuryenin bir süre o şekilde araç kullandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı