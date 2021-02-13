Kadir Topbaş neden öldü? Kadir Topbaş'ın görev neydi? Kadir Topbaş ne iş yapıyordu, mesleği nedir?

Siyaset dünyasının önemli isimlerinden Kadir Topbaş vefat etti. vefat haberi sonrası, Kadir Topbaş ne iş yapıyordu, mesleği nedir ve Kadir Topbaş neden öldü sorularının yanıtları araştırıldı.

Yaptığı dönemde siyaset gündeminin önemli isimlerinden odan ve istifası sonrası da sıkça konuşula kadir Topbaş, vefat haberi ile vatandaşların merak konusu odu. Kadir Topbaş'ın görev neydi? Kadir Topbaş ne iş yapıyordu, mesleği nedir? Kadir Topbaş neden öldü?

KADİR TOPBAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Babasının ölümü sonrası açıklama yapan Ömer Topbaş, Kadir Topbaş'ın ölüm nedeninin koronavirüs olmadığını açıkladı.

Kadir Topbaş'ın ölümü sonrası oğlu Ömer Topbaş'la konuşan gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum "Babam Covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dediğini aktardı.

TOPBAŞ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Uzun süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Topbaş 76 yaşındaydı. Eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti. Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin elde edilen son bilgilere göre eski İBB Başkanı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Topbaş'ın geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelmişti.

Topbaş, 2004'ten istifa ettiği 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştü.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ocak 1945

Kaç yaşında: 76yaşında vefat etti.

Nereli: Yusufeli

Kadir Topbaş, Nisan 2004'ten beri üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden 22 Eylül 2017'de istifa etmiştir.

İlk yılları

Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.

Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.[kaynak belirtilmeli] Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.

Siyasi hayatı

Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu.[kaynak belirtilmeli] Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimleri'nde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu.[kaynak belirtilmeli] 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etti.

Kadir Topbaş 2007'den bu yana dünya kentlerinin Birleşmiş Milletleri sayılan Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın eş başkanıdır. Topbaş aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı başkan yardımcılığını, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu üyeliğini, Tarih ve Çevre Vakfı (TAÇ Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.[kaynak belirtilmeli]

2010 yılında üç yıllığına, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) dönem başkanlığına seçilmiştir. Başkanlık için bir sonraki seçimler, UCLG'nin 2013 yılında Fas'ın Rabat kentinde yapılan ve 130'a yakın ülkeden üç binden fazla delegenin katıldığı olağan kongresinde yapıldı. Tek adayla gidilen seçimde, Topbaş 2016'ya kadar görev yapmak üzere yeniden başkan seçildi. Topbaş ayrıca 2011'de Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanlığına seçilmişti.

Ölümü

COVID-19 hastalığına yakalanan Kadir Topbaş, 16 Kasım 2020'de tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda bulunan Kadir Topbaş, 13 Şubat 2021'de tedavi gördüğü